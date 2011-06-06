آتنا در بهشت محمدی سنندج آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر دوشنبه و با حضور والدین و جمعی از بستگان جسد آتنا قجر کودک سه ساله سنندجی که روز سوم خرداد ماه و به دلیل عمل لوزه دچار مرگ مغزی شده بود در قطعه پنج بهشت محمدی شهر سنندج به خاک سپرده شد.
پدر آتنا قجر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: روز گذشته و بعد از ایست قلبی پزشکان بیمارستان بعثت تمام تلاش خود را برای احیاء مجدد آتنا به کار گرفتند ولی متاسفانه این تلاش ها به نتیجه ای نرسید و آتنا دار فانی را بعد از 12 روز مقاومت وداع گفت.
جواد قجر بیان داشت: با توجه به اینکه ما به روند عمل جراحی آتنا به دستگاه قضایی استان کردستان شکایت کرده بودیم جسد وی صبح امروز به پزشکی قانونی سنندج انتقال داده شد و بعد از کالبدشکافی ساعت 12 مجور دفن وی در بهشت محمدی سنندج صادر شد.
وی با اشاره به روند پیگیری پرونده قضایی آتنا قجر یادآور شد: از زمان ارائه شکایت به مراجع قضایی و دانشگاه علوم پزشکی مستندات مورد نیاز در این خصوص تحویل داده شده و حتی دادستان سنندج نیز شخصا با حضور در بیمارستان بعثت روند پرونده را پیگیری کرده اند و ما همچنان در انتظار خواهیم بود تا روند این پرونده و اعلام اسامی افراد متخلف از سوی مسئولان پیگیری شود.
پدر آتنا قجر با تقدیر و تشکر از رئیس، پرسنل و پزشکان بیمارستان بعثت سنندج یادآور شد: طی 12 روز اخیر مسئولان و تمام پرسنل بیمارستان بعثت سنندج از هیچ تلاشی برای کمک به آتنا دریغ نکردند که من از زحمات تمام این عزیزان تقدیر می کنم.
جواد قجر همچنین از علیرضا شهبازی استاندار کردستان، اقبال محمدی و امین شعبانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دادستان انتظامی نظام پزشکی سنندج نیز به دلیل ابراز همدردی و پیگیری پرونده فرزندش تقدیر کرد و اظهار داشت: هرچند که تمامی این تلاشها و پیگیری ها آتنا را از مرگ نجات نداد ولی امیدوارم که با پیگیری های این عزیزان با مسببین مرگ آتنا برخورد قانونی صورت گیرد.
هر چند که پرونده آتنا قجر که برای اولین بار از سوی خبرگزاری مهر رسانه ای شد و در یک هفته اخیر مورد توجه جدی سایر رسانه های کشوری و استانی قرار گرفت و حتی وزیر بهداشت نیز مجبور به پاسخگویی در این زمینه شد ولی والدین آتنا و افکار عمومی جامعه در انتظار خواهند بود تا روند بررسی و اعلام نظر مراجع قضایی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان را در خصوص این پرونده بشنوند.
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