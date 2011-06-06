آتنا در بهشت محمدی سنندج آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر دوشنبه و با حضور والدین و جمعی از بستگان جسد آتنا قجر کودک سه ساله سنندجی که روز سوم خرداد ماه و به دلیل عمل لوزه دچار مرگ مغزی شده بود در قطعه پنج بهشت محمدی شهر سنندج به خاک سپرده شد.

پدر آتنا قجر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: روز گذشته و بعد از ایست قلبی پزشکان بیمارستان بعثت تمام تلاش خود را برای احیاء مجدد آتنا به کار گرفتند ولی متاسفانه این تلاش ها به نتیجه ای نرسید و آتنا دار فانی را بعد از 12 روز مقاومت وداع گفت.

جواد قجر بیان داشت: با توجه به اینکه ما به روند عمل جراحی آتنا به دستگاه قضایی استان کردستان شکایت کرده بودیم جسد وی صبح امروز به پزشکی قانونی سنندج انتقال داده شد و بعد از کالبدشکافی ساعت 12 مجور دفن وی در بهشت محمدی سنندج صادر شد.

وی با اشاره به روند پیگیری پرونده قضایی آتنا قجر یادآور شد: از زمان ارائه شکایت به مراجع قضایی و دانشگاه علوم پزشکی مستندات مورد نیاز در این خصوص تحویل داده شده و حتی دادستان سنندج نیز شخصا با حضور در بیمارستان بعثت روند پرونده را پیگیری کرده اند و ما همچنان در انتظار خواهیم بود تا روند این پرونده و اعلام اسامی افراد متخلف از سوی مسئولان پیگیری شود.

پدر آتنا قجر با تقدیر و تشکر از رئیس، پرسنل و پزشکان بیمارستان بعثت سنندج یادآور شد: طی 12 روز اخیر مسئولان و تمام پرسنل بیمارستان بعثت سنندج از هیچ تلاشی برای کمک به آتنا دریغ نکردند که من از زحمات تمام این عزیزان تقدیر می کنم .

جواد قجر همچنین از علیرضا شهبازی استاندار کردستان، اقبال محمدی و امین شعبانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دادستان انتظامی نظام پزشکی سنندج نیز به دلیل ابراز همدردی و پیگیری پرونده فرزندش تقدیر کرد و اظهار داشت: هرچند که تمامی این تلاشها و پیگیری ها آتنا را از مرگ نجات نداد ولی امیدوارم که با پیگیری های این عزیزان با مسببین مرگ آتنا برخورد قانونی صورت گیرد .

هر چند که پرونده آتنا قجر که برای اولین بار از سوی خبرگزاری مهر رسانه ای شد و در یک هفته اخیر مورد توجه جدی سایر رسانه های کشوری و استانی قرار گرفت و حتی وزیر بهداشت نیز مجبور به پاسخگویی در این زمینه شد ولی والدین آتنا و افکار عمومی جامعه در انتظار خواهند بود تا روند بررسی و اعلام نظر مراجع قضایی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان را در خصوص این پرونده بشنوند.