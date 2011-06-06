45 روستای شهرستان درمیان فاقد آب شرب بهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی ظهر دوشنبه در جمع مردم روستای منصور آباد بر ضرورت دو بانده شدن محور اسدیه به منصورآباد اشاره کرد و افزود: به منظور اجرای این طرح بزرگ راه سازی در شرایط فعلی200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با بیان این که عملیات تعریض محور بیرجند تا سه راهی منصورآباد، مدتی پیش آغاز شد، افزود: برای تکمیل این طرح نیز 140 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: 45 روستای شهرستان آب شرب بهداشتی ندارد و به طور میانگین هر ماه 800 تانکر آب به این روستاها حمل می شود.

وی از حل مشکل کمبود آب شرب در روستای منصورآباد در یک ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: شهرستان درمیان به دلیل موقعیت اقلیمی، مرزی بودن و بافت مذهبی خود نیازمند توجه ویژه مسئولان به ویژه در بخش فرهنگی است.

8.5 میلیارد ریال برای احداث 26 کیلومتر راه روستایی هزینه شد

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی نیز گفت: هشت میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث 26 کیلومتر راه روستایی در درمیان هزینه شد.

مهدی جعفری با بیان این که اهالی تخته جان و زیدان شهرستان درمیان با آسفالت 20 کیلومتر راه از جاده آسفالت برخوردار شدند، گفت: برای آسفالت این مسیر شش میلیارد ریال هزینه شد و 76 خانوار از راه آسفالت بهره مند شدند.

وی با اشاره به برخورداری جمعیت 51 خانواری روستای خونیک چهار تنگ شهرستان درمیان از راه آسفالته افزود: برای آسفالت 6.5کیلومتر راه این روستا دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شد.