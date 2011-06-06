جشنواره "عکسهای تاریخی" در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رعیتی اظهار داشت: با توجه به وجود جاذبه های توریستی، تاریخی و گردشگری در استان البرز و کلانشهر کرج، مقرر شد که به همت این واحد جشنواره عکسهای تاریخی برگزار شود.



وی افزود: در حال حاضر مراحل اولیه برگزاری این جشنواره طی شده است و طی یک ماه آینده فراخوان برگزاری آن برای شرکت علاقه مندان در سطح شهر اعلام منتشر می شود.

این مسئول عنوان کرد: با اعلام فراخوان برگزاری این جشنواره، علاقه مندان طی 45 روز فرصت دارند تا آثار مربوطه خود را در بخش های مختلف ارسال کنند.

مدیر پژوهش های اقتصاد شهری شهرداری کرج ادامه داد: علاقه مندان باید توجه داشته باشند که عکسهای ارسالی از سیما و چهره شهر و بر گرفته از اصول حرفه ای باشند.

وی یادآور شد: همچنین عکسهای ارسالی به این جشنواره باید مربوط به دوران قبل از انقلاب و سال 57 باشد.



