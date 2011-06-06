تغییرات قیمتی روند کاهشی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قبادی با اشاره به کاهش سطح کشت محصولات کشاورزی در جهان، گفت: بازار داخلی کمترین تاثیر را از گرانی و کاهش مواد غذایی و کشاورزی در جهان داشته است چرا که ذخیرهسازی و برنامهریزیهای صورت گرفته برای تنظیم بازار در ماههای ابتدایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها عاملی برای کنترل بازار در شرایط موجود شد.
عباس قبادی با بیان این مطلب که بازار داخلی روزهای آرامی را به نسبت مدت مشابه سالهای گذشته تجربه میکند، تصریح کرد: درست است که تعداد محدودی از کالاها با افزایش جزیی قیمت همراه بودهاند، اما این تغییرات در مقایسه با سالهای گذشته و نوسانات جهانی بسیار ناچیز است.
قبادی، گزارش بانک مرکزی در رابطه با میزان افزایش قیمتها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای منتشر شده افزایش بهای کالاهای خدماتی و مصرفی در دو ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/0 درصد بوده است این در حالی است که این میزان در سال گذشته یک درصد و در سال 88 بیش از 1.1 درصد بوده است.
به گفته رئیس سازمان بازرگانی استان تهران، گزارشهای رسمی نشاندهنده روند کاهشی تغییرات قیمتی است و در صورتی که بازارهای جهانی از ثبات لازم برخوردار بود کاهش قیمتها در سطح بازارهای داخلی بسیار محسوستر بود.
این مقام مسوول با تاکید براینکه شرایط واقعی اقتصاد این امر را حکم میکند که با تقویت تولید در شرایط رقابتی، قیمتها باید تغییر کند، اعلام کرد: در نهایت این قوانین هستند که میزان افزایش یا کاهش قیمت را تعیین میکنند.
به اعتقاد رئیس سازمان بازرگانی استان تهران، آثار اجرای قانون هدفمندی یارانهها درمیان مدت تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و ما نیز باید بپذیریم که شرایط قیمتی کالاها متاثر از بازارهای جهانی و داخلی خواهد بود و اساساً قرار است بازار مدیریت و کنترل شود نه اینکه تثبیت قیمتی وجود داشته باشد.
نظر شما