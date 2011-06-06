همکاری سازنده ای با جنوبی ها خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه محیط، "عمر البشیر" گفت : ما کشور جنوب سودان را به رسمیت خواهیم شناخت و با آن همکاری سازنده ای خواهیم داشت.

وی افزود: سودان نه تنها در عرصه داخلی مصمم به برقراری امنیت و صلح است بلکه در راستای تحقق ثبات و امنیت در سطح قاره آفریقا تلاش می کند.

رئیس جمهوری سودان تصریح کرد: ما گامهای موثری را برای حل مشکلات با همسایگان برداشته ایم و به تحقق صلح در جنوب سودان هم کمک شایانی کرده ایم.

البشیر بیان کرد: ما به تلاش برای ثبات اوضاع در دارفور ادامه می دهیم.

شایان ذکر است که اخیرا مردم جنوب سودان در همه پرسی ژانویه به استقلال این منطقه از خارطوم رای دادند، اما تاسیسات نفتی از جمله پالایشگاه ها در شمال و صعب العبور بودن مناطق جنوبی سبب می شود که جنوبی ها همچنان دست نیاز به سوی شمال دراز کنند.