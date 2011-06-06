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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

97 درصد معتکفین بروجردی در سال گذشته جوانان بودند

97 درصد معتکفین بروجردی در سال گذشته جوانان بودند

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد گفت: مطابق بررسی های صورت گرفته از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف سال گذشته 97 درصد معتکفین، جوانان بودند.

حجت الاسلام محمدباقر محمدی پیام ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی مراسم اعتکاف شهرستان بروجرد که در حسینیه اهل بیت برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برترین کارهای فرهنگی که با پرداختن به آن می توانیم سطح معنویت افراد و جامعه را ارتقا بخشیم و جامعه را متدین کنیم مراسم اعتکاف است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه اعتکاف همواره مورد استقبال جوانان قرار می گیرد، یادآور شد: در مراسم اعتکاف بروجرد که سال گذشته در 11مسجد این شهرستان برگزار شد از بین دو هزار و 500 نفری که شرکت کرده بودند بالای 97 درصد از معتکفین را جوانان تشکیل می دادند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد ادامه داد: همه ساله مراسم اعتکاف شهرستان بروجرد دربین شهرهای استان از نظر کمی و کیفی نمونه بوده است.

وی همچنین به روند ثبت نام افراد در مراسم اعتکاف امسال اشاره کرد و بیان داشت: ثبت نام از شرکت کنندکان در این مراسم از دو روز آینده آغاز می شود و هر معتکف مبلغ 10 هزار تومان بابت هزینه پذیرایی در مساجد پرداخت خواهد کرد.

حجت الاسلام محمدی پیام ادامه داد: امسال مراسم عبادی و معنوی اعتکاف در 12 مسجد در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1329065

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