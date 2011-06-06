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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

استراوس کان از اتهام تجاوز تبرئه شد

استراوس کان از اتهام تجاوز تبرئه شد

رئیس پیشین صندوق بین المللی پول درخصوص اتهام تلاش برای تجاوز به خدمه هتلی در نیویورک بیگناه شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دادگاه رسیدگی به اتهام تجاوز "دومینیک استراوس کان" فرانسوی وی را از این اتهام مبرا دانست.

وی دو هفته پیش در فرودگاه جان اف کندی و زمانی که هواپیمایش آماده پرواز به سمت اروپا بود بازداشت شد. رئیس پیشین صندوق بین المللی پول که متاهل و ۶۲ سال سن دارد، در طول شب در واحدی ویژه در اداره پلیس نیویورک به سر برد و درباره ادعاهای مرتبط با سوءاستفاده جنسی بازجویی شد.
 
پلیس نیویورک روز بعد اتهامات استراوس کان را سوءاستفاده جنسی، تلاش برای تجاوز و حبس غیرقانونی یک زن اعلام کرد.
کد مطلب 1329072

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