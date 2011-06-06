1.5 میلیون راس دام خراسان جنوبی واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قربان زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اولویت برنامه های دامپزشکی در فصل بهار را پیشگیری از بیماری های شاربن و آبله عنوان کرد.

وی افزود: از ابتدای امسال تعداد 929 هزار و 764 هزار راس دام علیه بیماری شاربن که یکی از بیماری های مشترک بین انسان و دام است، واکسینه شده اند.

وی با اشاره به ورود دام عشایر از استان های همجوار به خصوص از استان سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بروز بیماری ها،همزمان برنامه های بهداشتی دامپزشکی از قبیل مبارزه با بیماری های دامی و مبارزه با بیماری های انگلی بر روی دام های عشایر نیز اجرا می شود.

6 کانون بیماری تب برفکی در خراسان جنوبی شناسایی شد

وی با اشاره به وجود چندین کانون از بیماری های PPR و تب برفکی در ابتدای سال گذشته بیان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد شش کانون از بیماری تب برفکی در استان گزارش شده که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: بر اساس ارزیابی دفتر بررسی و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور، دامپزشکی خراسان جنوبی حائز رتبه نخست در ثبت گزارشات در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد.

قربان ‌زاده افزود: این ارزیابی براساس عملکرد کاربران این سامانه در هفت ماه آخر سال 89 صورت گرفته است.

وی در مورد اهمیت دیده‌ بانی و پایش بیماری‌ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی تصریح کرد: تمام اطلاعات شیوع بیماری‌ها، اقدامات قرنطینه ‌ای، فعالیت‌های فنی اکیپ‌های صحرایی دامپزشکی نظیر بازدید از روستاها و واحدهای دامی، واکسیناسیون دام‌ ها روزانه در این سیستم به صورت برخط ثبت و بعد از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها توسط کارشناسان، روش‌های کنترل بیماری تعیین می‌ شود.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: سرعت شناخت بیماری ارتباط مستقیم با خطر گسترش بیماری در سطح گله و سایر واحدهای دامی دارد.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با بیماری ‌ها، کنترل و ریشه‌ کنی آن نیازمند شناخت جغرافیایی و زمانی بروز بیماری است، ادامه داد: با به کارگیری این سیستم در کمترین زمان بعد از ثبت وقوع بیماری در یک منطقه، نقشه‌ های قرنطینه ‌ای بر اساس داده‌های موجود در سیستم رسم و برای اقدامات عملیاتی در اختیار کارشناسان قرار می ‌گیرد.