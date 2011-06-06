نگرانی درباره قیمت انرژی مجتمعهای بزرگ مسکونی در گرگان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: استفاده از یک کنتور برای چند واحد مسکونی، توجیه اقتصادی ندارد چنانچه یک مشترک به تنهایی مسئول تنظیم مصرف گاز واحد خود باشد به راحتی می تواند میزان مصرف را مدیریت کند.

وی تصریح کرد: برای درخواست اشتراک مجزا باید هر واحد بصورت مستقل سیستم لوله کشی خود را اصلاح کرده و پس از اخذ تأیید یه از سازمان نظام مهندسی و ارائه آن به شرکت گاز منطقه برای اشتراک پذیری گاز اقدام می شود.

سنگدوینی در ادامه در خصوص فرم خوداظهاری نیز تصریح کرد: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در قبوض گاز مشترکان با واحدهای مسکونی مطابقت ندارد نیز می توانند جهت اصلاح صورتحساب و اعلام واقعی واحدها به ادارات گاز رسانی در استان مراجعه کرده و پس ازتکمیل فرم خود اظهاری، موقتا محاسبات بعدی براساس اصلاحات انجام شده صورت می پذیرد.

وی اضافه کرد: در این زمینه مشترکان لازم است سریعا برابر مندرجات فرم خود اظهاری مقدمات تفکیک اشتراک گاز خودراباهماهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام دهند، چنانچه نتوانند موارد اشاره شده را انجام دهند و یا و خلاف آن اقدام کنند مجددا گاز بهای مصرفی براساس روند گذشته محاسبه خواهد شد.

سنگدوینی با اشاره به استقبال مطلوب مشترکان نسبت به تفکیک کنتورهای گاز،در خصوص هزینه کنتور گفت: هزینه کنتور گاز حدود 67 هزار 800 تومان است که به عهده مشترک خواهد بود ضمن اینکه در مجتمعهای مسکونی که متقاضی تبدیل اشتراک جمعی به تفکیکی است، منحصرا مابه التفاوت هزینه بر قراری انشعاب جدید نسبت به هزینه قبلی به نرخ روز محاسبه و از متقاضیان اخذ می شود که در این راستا حداکثر تا مبلغ 30 هزار تومان برای متقاضیان ایجاد هزینه می کنند.

وی در راستای تقسیطی نمودن مبلغ گاز بهاء نیز گفت: طبق دستور العمل جدید ابلاغی چنانچه مصرف کنندگان توان پرداخت یکباره گاز بهاء را نداشته باشند میت وانند با مراجعه به ادارات گاز منطقه مبلغ گاز خود را در سه قسط پرداخت کنند.

مدیرعامل گاز گلستان عنوان کرد: تلاش داریم درحد امکان روند واگذاری کنتورهای مستقل در سطح استان با شناب بیشتر و در کوتاه ترین زمان انجام گردد و در این زمینه از همه دستگاهها ی ذیربط بویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان انتظار داریم با این شرکت نهایت همکاری را اعمال کنند.