میزان رضایتمندی ارباب رجوع در اردبیل چهار درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب نژاد محمد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تحول اداری، بهره وری و فناوری اطلاعات استان با محوریت آموزش فنی و حرفه ای اظهار داشت: نتایج رضایتمندی کسب شده از ارباب رجوع در پنج گروه و براساس معیارهای کشوری به دست آمده و در کمیته کارشناسی نهایی شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس شهرستانهای کوثر، نمین و اردبیل به ترتیب با 92.32 درصد، 84.65 درصد و 74.31 درصد بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی ارباب رجوع را داشته اند که نشانگر رشد چهار درصدی نسبت به سال قبل است.

معاون استاندار اردبیل خواستار پیگیری نقاط ضعف دستگاه های دارای رتبه ضعیف و کمتر از میانگین کشوری در این خصوص شد.

وی ابراز داشت: اصلاح فرآیندهای اداری که از تأکیدات استاندار اردبیل نیز است، تأثیری عمیق در بهبود ساز و کارهای اداری و افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های دولتی خواهد داشت.

نژادمحمد همچنین با تأکید بر مباحث عملیاتی در کنار آموزشهای تئوری گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تثبیت نظام ملی مهارت و فن آوری را نیاز ضروری استان خواند.

مدیرکل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز با اشاره به سیاستهای دولت مبنی بر افزایش آموزشهای مهارتی در سطح کشور از ارتقا سرعت آموزش و کاهش هزینه های تمام شده آموزشی خبر داد.

عزیر حبیبی با بیان اینکه هم اکنون 16 درصد آموزش به بخش غیر دولتی واگذار شده است، عنوان کرد: این آمار هر سال نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش می یابد.