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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

میزان رضایتمندی ارباب رجوع در اردبیل چهار درصد افزایش یافت

میزان رضایتمندی ارباب رجوع در اردبیل چهار درصد افزایش یافت

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون منابع انسانی استانداری اردبیل گفت: با تشدید نظارت و تاکید مستمر از ابتدای سال جاری تاکنون میزان رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان چهار درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب نژاد محمد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تحول اداری، بهره وری و فناوری اطلاعات استان با محوریت آموزش فنی و حرفه ای اظهار داشت: نتایج رضایتمندی کسب شده از ارباب رجوع در پنج گروه و براساس معیارهای کشوری به دست آمده و در کمیته کارشناسی نهایی شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس شهرستانهای کوثر، نمین و اردبیل به ترتیب با 92.32 درصد، 84.65 درصد و 74.31 درصد بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی ارباب رجوع را داشته اند که نشانگر رشد چهار درصدی نسبت به سال قبل است.

معاون استاندار اردبیل خواستار پیگیری نقاط ضعف دستگاه های دارای رتبه ضعیف و کمتر از میانگین کشوری در این خصوص شد.

وی ابراز داشت: اصلاح فرآیندهای اداری که از تأکیدات استاندار اردبیل نیز است، تأثیری عمیق در بهبود ساز و کارهای اداری و افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های دولتی خواهد داشت.

نژادمحمد همچنین با تأکید بر مباحث عملیاتی در کنار آموزشهای تئوری گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تثبیت نظام ملی مهارت و فن آوری را نیاز ضروری استان خواند.

مدیرکل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز با اشاره به سیاستهای دولت مبنی بر افزایش آموزشهای مهارتی در سطح کشور از ارتقا سرعت آموزش و کاهش هزینه های تمام شده آموزشی خبر داد.

عزیر حبیبی  با بیان اینکه هم اکنون 16 درصد آموزش به بخش غیر دولتی واگذار شده است، عنوان کرد: این آمار هر سال نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش می یابد.

کد مطلب 1329100

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