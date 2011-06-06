رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قوچان به 30 رشته افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جواد مهربان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه ها شامل ساختمان آموزش و علوم انسانی با زیربنا چهار هزار و 740 مترمربع، ساختمان آموزشکده فنی و حرفه ای سما به مساحت چهار هزار و 200 مترمربع و ساختمان مسجد با هزار و 900 مترمربع زیربناست که روز چهارشنبه 18 خرداد ماه با حضور دکتر جاسبی افتتاح خواهد شد.

وی در ارتباط با ساختمان آموزشی و علوم انسانی گفت: از ویژگی های ساختمان آموزشی و علوم انسانی می توان به لابراتور زبان، ویدئو پروژکتور و اینترنت وایرلس اشاره کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان با اشاره به اعتبارات تخصیص داده شده برای این پروژه ها گفت: بیش از 5 میلیارد تومان برای این سه پروژه هزینه شده است که بخش عمده ای از آن از محل درآمدهای واحد و 30 درصد هزینه ها از محل اعتبارات بانک ملی تامین شده است.

وی با بیان اینکه از سال 86 تاکنون 6 پروژه عمرانی و آموزشی در واحد قوچان افتتاح شده است، اذعان داشت: این دانشگاه در حال حاضر در کشور در رشته مهندسی شیمی و در رشته های زبان و علوم ارتباطات در منطقه 9 قطب اول است.

مهربان با اشاره به اینکه دانشجویان واحد قوچان در 52 رشته در گرایشات کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند، ادامه داد: درحال حاضر از مجموع 52 رشته در 14 رشته گرایش کارشناسی ارشد داریم که در صورت موافقت شورای گسترش وزارت علوم در سال آینده به 30 رشته می رسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در پایان افزود: این واحد دارای هفت هزار دانشجو و 105 نفر هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت است و 750 دانش آموز دختر و پسر در مدارس سما این واحد در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان مشغول تحصیل هستند.