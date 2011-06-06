ششمین یادواره شعر "در سوگ خورشید" در فارسان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در فارسان، ششمین یادواره شعر استانی "در سوگ خورشید" بعد از ظهر دوشنبه با معرفی نفرات برتر و با حضور جمعی از مسئولان استان به کار خود پایان داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در آئین اختتامیه این یادواره ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) به بیان ویژگی‌های این رهبر فقید و بزرگوار جهان اسلام پرداخت و بیان داشت: امام خمینی(ره) اسوه تقوا و پرهیزکاری است و با دقت و توجه به وصیت‌نامه انسان‌ساز ایشان می‌توان مسیر خود را بر مبنای حق و حقانیت قرار داد.

وی افزود: بیش از 38 اثر از 74 شاعر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در نهایت نفرات برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

علی نظری از لردگان، سکینه طالبی از فارسان، محبوبه شبانیان از بروجن، پریسا جعفری از فرخشهر، سلیم غلامی از بروجن، محمدرضا داوری از شلمزار، فهیمه آبابایی از شهرکرد، فریبا فرامرزی از کوهرنگ، علی حسینی از دزک، علی بهرامی از باباحیدر، فاطمه خدابخشی از سورشجان، زهرا رفیعی از وردنجان، سمیه محمودی از گهرو و مرضیه رزازی از بروجن موفق به کسب مقام برتر در این جشنواره شدند.