خاک ورزی سنتی موجب آلودگی محیط زیست می شود

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشاورزان استان به این موضوع توجه داشته باشند که ادامه خاک ورزی سنتی و مدیریت غلط بقایای گیاهی که همان سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت محصولات کشاورزی می باشد موجب بروز بسیاری از مشکلات عدیده از جمله آلودگی محیط زیست، فرسایش آبی و بادی خاک، جاری شدن سیل و افزایش هزینه های تولید و عدم توجه به پایداری تولید خواهد شد.

وی اظهار داشت: لذا با عنایت به اهمیت موضوع و ایجاد تنش های خشکی در استان با توجه به کاهش بازندگی در طول دوره زراعی جاری تأکید می شود از آتش زدن بقایای گیاهی بعد از برداشت محصولات بخصوص غلات جداً خودداری شود.

وی تاکید کرد: باید مدیریت صحیح و علمی استفاده از بقایای گیاهی و اجرای روشهای نوین خاک ورزی در دستور کار قرار گیرد.

محمدی از کشاورزان خواست بجای آتش زدن بقایای گیاهی با اجرای صحیح روشهای مختلف کشاورزی حفاظتی که تأثیر بسزایی در جلوگیری از هدر رفت رطوبت، افزایش ذخیره رطوبت در مزرعه، افزایش مواد آلی خاک و بهبود خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی و همچنین منجر به کاهش مصرف سوخت ، انرژی و حفاظت منابع پایه تولید خواهد شد استفاده شود.

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