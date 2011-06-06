به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با بیان این نکته که تروریسم پدیده ای زشت و وحشتناک است و هیچ ارتباطی به ادیان ندارد گفت: کشورهایی که حداقل درک مناسبی از تحولات منطقه دارند مدتهاست که این ادبیات مشمئز کننده را از سیاست خارجی خود حذف کرده اند.



سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: افکارعمومی منطقه بویژه افغانستان انتظار داشت که مقام کانادایی در مورد پرونده شکنجه شماری از شهروندان بی گناه افغان توسط نیروهای کانادایی در افغانستان اظهار نظر کرده نه اینکه اعتقادات مردم مسلمان منطقه را مورد اهانت قرار دهد.



وی تأکید کرد: روشن شدن این پرونده از نظر ادعای حقوق بشری کاناداهم توقع افکار عمومی در منطقه و هم انتظار مردم کاناداست و ما امیدواریم که پارلمان جدید کانادا مانند پارلمان قبلی تا روشن شدن نتیجه آن بطور جدی پیگیر این موضوع شود.

