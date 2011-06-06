بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از زندان گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی وزیریان یکی از اعضای کمیته هماهنگ کننده کشوری CCMعصر دوشنبه در حاشیه این بازدید گفت: نحوه اداره زندان از نظر بهداشتی فوق العاده خوب بود و جا دارد از زحمات رئیس زندان تقدیر و تشکر شود.



وی افزود: به رئیس زندان توصیه می کنم که اقدامات خود را بصورت کتابی مدون کند که خود می تواند دستورالعملی برای رؤسای زندانهای کشور باشد.

لازم به یادآوری است پروژه گلوبال فاند یک تشکل مردم نهاد بین المللی است که با هماهنگی بهداشت جهانی و وزارت بهداشت در صدد ارتقاء سلامت کشورها در خصوص بیماریهای سل،ا یدز و ملاریا اجرا می شود.

اعضا کمیته هماهنگ کننده کشوری CCM برای ارزیابی قعالیتهای این پروژه از زندان گرگان بازدید کردند.

این نمایندگان از اماکن سلامت و بهداشتی زندان، کلینیک مثلثی، واحد بهداشت و درمان و قرنطینه و بندهای مختلف زندان گرگان بازدید کردند.