به گزارش خبرنگار مهر، هواداران سپاهان عصر دوشنبه با حضور در محل باشگاه سپاهان و سر دادن شعارهایی اعتراض خود را نسبت به اتفاقات چند روز اخیر حول باشگاه سپاهان به گوش مدیران این باشگاه رساندند .

همچنین محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان در جمع هواداران این تیم با به آرامش دعوت کردن آنها بیان داشت که برای لغو قانون سقف قراردادها چهارشنبه سفری به تهران خواهد داشت.

وی همچنین بیان داشت ادینهو و اولادی بازیکنان پیشنهادی قلعه نویی بودند که ادینهو به تیم داماش پیشنهادی بالاتر از سقف قرارداد و نزدیک به 900 میلیونی داده است .

ساکت همچنین تصریح کرد: بازیکنی که در آسیا می خواهد بازی کند باید بیش از سقف قرارداد دستمزد او باشد و باید بین بازیکنان بزرگ و متوسط فرق گذاشته شود .

ساکت پس از این اظهارات راهی جلسه هیئت مدیره باشگاه سپاهان برای تصمیم گیری برای آینده شد.