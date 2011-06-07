سرهنگ ایزد محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برغم حضور فعال پلیس در سواحل و وجود طرحهای سالم سازی، متأسفانه تعدادی از مسافران توصیه های پلیس را نپذیرفته و در مناطق ممنوعه برای شنا به دریا رفته و در نتیجه با دل به دریا زدن و جان سپردند.

وی اظهار داشت: درطرح های دریا ناجیان غریق و واحدهای امدادی حضور داشته و ضریب امنیتی این مکان ها نیز بالا بوده و مسافران می توانند از این طرح ها استفاده کنند.

معاون عملیات پلیس گیلان در ادامه از مسافران و مردم استان خواست در استفاده از دریا در ماههای گرم سال به توصیه های پلیس و واحدهای امدادی توجه، تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

مرگ 11 نفر حاصل عجله و شتاب در رانندگی

وی همچنین از مرگ 11 نفر در ایام تعطیلات نیمه خرداد ماه بر اثر رانندگی در جاده های استان خبر داد و افزود: متاسفانه تعدادی از رانندگان با تصور اینکه مسلط به رانندگی هستند با سرعت غیر قابل کنترل یا عجله و شتاب در رانندگی جان خود یا دیگران را به خطر می اندازند.

محسنی اظهار داشت: عمده این افراد مسافر بوده و قربانی بی احتیاطی خود شدند.

وی با اعلام اینکه اجرای قانون جدید کاهش تصادفات را بدنبال داشته است، افزود: مسلما این افراد بدور از چشمان پلیس رانندگی غیر قابل قبولی داشته و نتیجه آن از دست دادن جان عزیزان خود است.