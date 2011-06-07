محمد میرزایی راجعونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح جامع تحول اداری فرودگاه رشت، براساس برنامه ریزی های بعمل آمده در کارگروه زیربنایی، عمرانی، کارشناسی بهره وری و نوسازی اداری، شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان تدوین و به استانداری گیلان ارائه شد.



وی اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تحول اداری در این زمینه فرودگاه گیلان، هماهنگ با سیاستهای کلی نظام و دولت بحث تحول اداری را بطور همه جانبه در یک چشم انداز پنج ساله، بمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم دنبال کرده و تلاش بر آن است که در پایان برنامه طرح تحول اداری به اهداف تعیین شده برسد.

معاون فرودگاه گیلان همچنین به اهداف تعیین شده در طرح تحول اداری اشاره کرد و گفت: ارتقاء سیستم، استفاده بهینه از امکانات موجود، مستند سازی بهبود فرایندهای اختصاصی، توسعه دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری در تمام ابعاد و شفاف سازی خدمات از اهداف این طرح است تا بتوان خدمات مطلوب تر به مردم ارائه داد.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته تاکنون 12 جلسه از سوی کمیته بهره وری و نوسازی اداری تشکیل شده است که مواردی همچون تقویت سلامت اداری، ارتقاء کارایی و بهره وری، هماهنگی در اجرای برنامه های طرح تحول اداری، بهبود مکانیزم ارزیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات مردم و پاسخگویی به آن، کاهش تصدی گری آئین نامه دورکاری، برنامه ریزی آموزش عمومی و تخصصی کارکنان، پیگیری اعتبارات و طرحهای عمرانی استانی، ثبت اطلاعات کارکنان در سایت دولت، تهیه چارت سازمانی جدید و پیگیری آن با ستاد شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، تشکیل کارگروهای تحول اداری، کسب و کار و درآمدهای فرودگاهی، کمیته کاهش هزینه ها و تقلیل انرژی و بهینه سازی، کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات تهیه و در قالب طرح جامع تحول اداری تنظیم و تدوین شده است.