جدیدترین رده بندی تنیسورهای دنیا / 30 تنیسور اول دنیا را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی فدراسیون جهانی تنیس باز هم نشان می دهد رافائل نادال با کسب 12070 امتیاز مرد شماره یک دنیا است و نوواک جوکوویچ صرب با 12025 در رده دوم قرار دارد. راجر فدرر هم که در مسابقات اوپن فرانسه بازیهای درخشانی به نمایش گذاشت با کسب 9230 امتیاز همچنان مرد شماره 3 دنیای تنیس شناخته می شود.

بر اساس نتایج رده بندی صورت گرفته کشورهای اسپانیا و آمریکا با دو تنسیور برتر در میان 10 مرد اول دنیای تنیس برترین کشورهای دنیای تنیس شمار می آیند.

نوواک جوکوویچ صرب در رولان گاروس این فرصت را داشت که با شکست فدرر و راهیابی به فینال به عنوان مرد شماره یک دنیا شناخته شود که فدرر با شکست "نوله" زمینه را برای شماره یک ماندن نادال فراهم کرد.

30 تنیسور برتر دنیا را می توانید در جداول زیر بشناسید.