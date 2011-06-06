  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱:۲۸

شماره یک برای نادال /

جدیدترین رده بندی تنیسورهای دنیا / 30 تنیسور اول دنیا را بشناسید

جدیدترین رده بندی تنیسورهای دنیا / 30 تنیسور اول دنیا را بشناسید

جدیدترین رده بندی تنیسورهای دنیا از سوی فدراسیون جهانی تنیس اعلام شد که بر اساس این رده بندی که بلافاصله پس از اتمام رولان گاروس منتشر شده است رافائل نادال همچنان در صدر جدول است و نوواک جوکوویچ با اختلاف کمی در رده دوم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی فدراسیون جهانی تنیس باز هم نشان می دهد رافائل نادال با کسب 12070 امتیاز مرد شماره یک دنیا است و نوواک جوکوویچ صرب با 12025 در رده دوم قرار دارد. راجر فدرر هم که در مسابقات اوپن فرانسه بازیهای درخشانی به نمایش گذاشت با کسب 9230  امتیاز همچنان مرد شماره 3 دنیای تنیس شناخته می شود.

بر اساس نتایج رده بندی صورت گرفته کشورهای اسپانیا و آمریکا با دو تنسیور برتر در میان 10 مرد اول دنیای تنیس برترین کشورهای دنیای تنیس شمار می آیند.

نوواک جوکوویچ صرب در رولان گاروس این فرصت را داشت که با شکست فدرر و راهیابی به فینال به عنوان مرد شماره یک دنیا شناخته شود که فدرر با شکست "نوله" زمینه را برای شماره یک ماندن نادال فراهم کرد.

30 تنیسور برتر دنیا را می توانید در جداول زیر بشناسید.

کد مطلب 1329200

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها