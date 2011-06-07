770 هزار تن فضای ذخیره سازی استاندارد گندم در کردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر جمال صالحی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی خرید گندم مازاد کشاورزان استان کردستان عنوان کرد: با توجه به مشارکت و همراهی بخش خصوصی در راستای سیلوسازی در استان طی چند سال اخیر میزان فضای ذخیره سازی استاندارد گندم در کردستان به 770 هزار تن افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در حالی که استان کردستان تا چند سال گذشته فضای ذخیره سازی چندانی برای گندم نداشت ولی خوشبختانه به دلیل ارائه تسهیلات مورد نیاز به افراد متقاضی بخش خصوصی و مشارکت بسیار خوب افراد فضای ذخیره سازی بسیار خوبی در این استان ایجاد و هم اکنون کردستان در این بخش مازاد بر نیاز خود نیز سیلو در اختیار دارد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان گفت: در حال حاضر نزدیک به 153 هزار تن گندم در انبارها و سیلوهای استان کردستان وجود دارد و که با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت گندم اقدامات لازم برای انتقال آن به سایر استان های کشور فراهم شده است.

صالحی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای خرید تضیمی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کردستانی در سال جاری افزود: در سال جاری علاوه بر مراکز خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی، سازمان تعاون روستایی استان نیز در این حوزه مشارکت خواهد کرد تا میزان دسترسی مردم به مراکز خرید آسان تر شود.

وی در پایان قیمت پیش بینی شده برای خرید تضمینی گندم در سال جاری را به ازای هر کیلوگرم 360 تومان اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به دستورالعمل تهران به ازای هر یک درصد سن زدگی 10 تومان از قیمت گندم خریداری شده کم می شود.

در ادامه این جلسه میزان آمادگی استان برای خرید تضیمی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.