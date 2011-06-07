به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری با بیان اینکه هنر یکی از مقوله‌های مهم و مورد توجه انسان‌ها بوده و هست، تصریح کرد: تأثیر هنر بر زندگی مادی و معنوی جوامع مختلف بر کسی پوشیده نیست، لکن هنر اگر بخواهد در حوزه دین و مسجد و مسائل معنوی ورود پیدا کند با توجه به اینکه قبل از انقلاب، از سوی عناصر سوء استفاده کننده دچار آلودگی‌هایی شده است باید اول هنر را تطهیرکرد تا اینکه امکان ورودش را به ساحت مسجد و اماکن معنوی امکان پذیر ساخت.



وی با اشاره به وضعیت هنر پیش از انقلاب اسلامی افزود: مقوله بسیار مهم و تأثیرگذار هنر در گذشته‌های دور و نزدیک به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته، آلت دست سودجویان و شهوت پرستان شد و به عنوان یک وسیله برای دستیابی به اهداف شیطانی و کامجویی‌های نامشروع شد که سخن در این عرصه بسیار غم انگیز است.



حجت الاسلام اسکندری تأکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و نگاه ژرفی که امام عظیم الشان به مقوله هنر متعهد داشتند سعی و تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا اینکه هنر تطهیر شده در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم، گفت: باید اذعان کنیم علیرغم تلاش های فراوانی که از سوی هنرمندان متعهد صورت گرفته اما نواقص و کم کاری و بی توجهی های زیادی در عرصه هنرمتعهد شاهدیم و لذا اگر بخواهیم هنر را در حوزه مسجد و دین و معنویت وارد ساخته و از ظرفیت های عظیم و شگفت انگیز آن بهره بجوییم نیازمند تلاش همه جانبه مومنان و متعهدان عرصه هنر در کشور هستیم تا آلودگی ها را از ساحت هنرزوده و با تکیه بر هنر متعهد، هنرمندان با تعهد را تربیت کرده و کادرسازی کرده و از نیروهای جوان و با سلیقه مساجد استفاده کرده و از ظرفیت های عظیم هنری در جهت تعالی روح و معنویت آحاد جامعه در حوزه دین و معنویت و مسجد استفاده کنیم و این امکان وجود دارد و این نیاز به طور کامل محسوس است.



وی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی ترنج در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور عنوان کرد: برگزاری چنین جشنواره هایی با ملاحظه آنچه گفته شد می تواند تاثیرات عمیقی در کارکرد مسجد داشته باشد، اما این مهم نیازمند مراقبت های جدی و فوق العاده ای است به دلیل آنکه همان طماعان و سوءاستفاده کنندگان از گذشته هنر درصددند در قالب تهاجم فرهنگی، برخی از مظاهر آلوده شده هنر را به ساحت پاک و مقدس مساجد بکشانند و فضای پاک و مطهر را نیز آلوده سازند.



حجت الاسلام اسکندری، تاکید کرد: برگزار کنندگان جشنواره ترنج چنانچه با خدای خود و ایمان مردم و تعهد نسبت به انقلاب عهد و پیمان می بندند که با همه وجود حراست کرده و مواظبت نمایند و هدایت و مدیریت کنند، تاثیرگذاری چنین جشنواره هایی براحدی پوشیده نیست.



مدیر کل تبلیغات اسلامی قم در ادامه با اشاره به اینکه در طول دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مظاهری از هنر در حوزه مساجدمان بوده ایم، تصریح کرد: اما این حاصل تلاش هنرمندان ما در حوزه مسجد نیست، بلکه یادگار انسان‌های عاشق و با ایمانی است که طی قرن‌ها متمادی برای آن دل سوزانده‌اند.



عدم توجه به معماری مسجد در سالهای اخیر



وی افزود: اگر شاهد هنر معماری در مساجد ایران اسلامی هستیم، اگر شاهد برپایی اذان های خوش صوت و دل انگیز و یا شاهد بعضی از زیبایی ها در درون مساجد هستیم، بیشترین آن سهم گذشتگان است و ما در بعد از پیروزی انقلاب، دینمان را ادا نکرده‌ایم البته باید انصاف داشت تنها در حوزه قرآن و فعالیت‌های قرآنی، سهم جوانان نوجوانان و اساتید و معلمان قرآنی را نباید نادیده بگیریم که خوب می‌دانیم اوج گیری برگزاری جلسات انس با قرآن و دوره‌های آموزشی قرانی و حفظ و قرائت و تجوید قرآن، از پیروزی انقلاب بوده است اما در مباحث معماری، شاهد تحول چشمگیری جز در مواردی خاص نبوده‌ایم.



حجت الاسلام اسکندری، با تاکید بر اینکه توقع ما آن بوده که هنر معماری با رشد و بالندگی دوره هنر جمهوری اسلامی را رقم زنند، گفت: زیباسازی درون شبستان ها و داخل رواق های مساجد، نیازمند هنرنمایی هنرمندان متعهد است، اما هنوز ما از معماری دوره صفویه و زمان های دور بهره می بریم که حقیقتا حق انقلاب و جمهوری اسلامی است که تحول چشمیگری اتفاق بیفتد، انقلابی که خود یک هنرنمایی از سوی علمای دین و روحانیت پیشتاز اسلام بوده است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش‌های مضاعف کانون فرهنگی هنری مساجد هستیم، افزود: از زمان تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، تاکنون تلاش‌هایی صورت گرفته و دراین سال‌های اخیر شاهد تلاش مضاعف آن بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد یکی از اشکلات عمده فعالیت‌های کانون های مساجد، بهره نگرفتن از ظرفیت‌ها و امکانات دیگر دستگاه‌هایی است که می‌توانند کمک کار آنان در فعالیت‌های فرهنگی هنری باشد.



وی افزود: با اینکه آنچه که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است مجموعه ای از دستگاه های فرهنگی را برای فعالیت های این مجموعه در نظر گرفته است و گرچه دبیرخانه آن در وزارت ارشاد اسلامی است اما عملا تک دستگاهی اقدام به فعالیت می کند.



حجت الاسلام اسکندری، بر ضرورت تعامل کانون های فرهنگی هنری مساجد با سایر نهادهای فرهنگی و هنری تاکید کرد و ابراز داشت: اگر کانون فوق الذکر به سراغ دیگر دستگاه های فرهنگی و هنری برود با مجموعه هایی مثل حوزه هنری و سازمان تبلیغات، اوقاف و امور خیریه و بسیج همراه و هماهنگ شود و از اندیشه و تجربه و امکانات این مجموعه ها هم استفاده کند یقینا موفق تر خواهد بود.