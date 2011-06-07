دکتر عظیم حمزئیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد قدرت انتقال تفکر عمیق توسط رسانه‌‎ها به مخاطبانشان گفت: به نظر می‎رسد رسانه‎ها قدرت انتقال تفکر عمیق به مخاطبانشان را ندارند و رسانه‎های عمومی تنها اطلاعات اولیه و مقدماتی برای تفکر را به مخاطبانشان منتقل می‎کنند. آنها بواسطه اینکه زیاد هستند اطلاعات حجیمی را به مخاطبانشان القا می‌کنند و این خودش قدرت انتخاب را بر مخاطب می‎بندد. از این جهت رسانه‎ها مانعی برای انتقال تفکر عمیق برای مخاطبانشان هستند.

این مدیر گروه ادیان دانشگاه سمنان درمورد اینکه چه راهکارهایی برای عوام زده نشدن پیامها در هنگام انتقال تفکر ژرف به مخاطبان باید انخاذ کرد، اظهارداشت: یکی از راهکارهای مهمی که می‎شود اتخاذ کرد آگاهی دادن به مخاطبان است یعنی اطلاعات رسانه‎ها آزادانه و اختیاری توسط مخاطبان انتخاب شود.

وی افزود: افرادی که از رسانه‎های مختلف استفاده می‎کنند باید بدانند که خودشاان را منفعلانه و بی محابانه در اختیار رسانه‎ها قرارندهند. یعنی بعضی از اطلاعات غیر مفید و غیر لازم را حذف کنند تا فرصت برای اندیشیدن مهیا شود.

این استاد فلسفه دانشگاه سمنان درمورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری درباب پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف به مخاطب عام را مهم می‎دانید، تصریح کرد: این مسئله بسیار مهم است. ولی شاید یکی از نتایج یا ثمرات رسانه‎های عمومی استفاده از همین عامل تأثیرگذار و عامل منفی باشد که خودشان اعمال می‎کنند. یعنی شاید انتقال صحیح پیام رسالت یک رسانه عمومی نباشد یعنی آنها این سوء استفاده را دارند که از حجم زیاد اطلاعاتی که به مخاطبانشان می‎دهند و انبوه اطلاعاتی که بر سر آنها می‎ریزند قدرت استنتاج و تفکر را از مخاطبانشان می‎گیرند.

حمزئیان در پایان یادآور شد: اینکه مخاطب به هنگام درمعرض بودن رسانه‎ا‌ی باید قدرت تفکر داشته باشد بسیار ضروری است و این قدرت را نباید ازو سلب کرد و این حق مسلم اوست و رسانه‎هایی هم که غرض‌ورزی ندارند و می‎خواهند اطلاعات ژرفی را به مخاطبان خودشان منتقل کند باید این مهارت را در مخاطبانشان ایجاد کنند.



