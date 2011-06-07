دکتر عظیم حمزئیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد قدرت انتقال تفکر عمیق توسط رسانهها به مخاطبانشان گفت: به نظر میرسد رسانهها قدرت انتقال تفکر عمیق به مخاطبانشان را ندارند و رسانههای عمومی تنها اطلاعات اولیه و مقدماتی برای تفکر را به مخاطبانشان منتقل میکنند. آنها بواسطه اینکه زیاد هستند اطلاعات حجیمی را به مخاطبانشان القا میکنند و این خودش قدرت انتخاب را بر مخاطب میبندد. از این جهت رسانهها مانعی برای انتقال تفکر عمیق برای مخاطبانشان هستند.
این مدیر گروه ادیان دانشگاه سمنان درمورد اینکه چه راهکارهایی برای عوام زده نشدن پیامها در هنگام انتقال تفکر ژرف به مخاطبان باید انخاذ کرد، اظهارداشت: یکی از راهکارهای مهمی که میشود اتخاذ کرد آگاهی دادن به مخاطبان است یعنی اطلاعات رسانهها آزادانه و اختیاری توسط مخاطبان انتخاب شود.
وی افزود: افرادی که از رسانههای مختلف استفاده میکنند باید بدانند که خودشاان را منفعلانه و بی محابانه در اختیار رسانهها قرارندهند. یعنی بعضی از اطلاعات غیر مفید و غیر لازم را حذف کنند تا فرصت برای اندیشیدن مهیا شود.
این استاد فلسفه دانشگاه سمنان درمورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری درباب پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف به مخاطب عام را مهم میدانید، تصریح کرد: این مسئله بسیار مهم است. ولی شاید یکی از نتایج یا ثمرات رسانههای عمومی استفاده از همین عامل تأثیرگذار و عامل منفی باشد که خودشان اعمال میکنند. یعنی شاید انتقال صحیح پیام رسالت یک رسانه عمومی نباشد یعنی آنها این سوء استفاده را دارند که از حجم زیاد اطلاعاتی که به مخاطبانشان میدهند و انبوه اطلاعاتی که بر سر آنها میریزند قدرت استنتاج و تفکر را از مخاطبانشان میگیرند.
حمزئیان در پایان یادآور شد: اینکه مخاطب به هنگام درمعرض بودن رسانهای باید قدرت تفکر داشته باشد بسیار ضروری است و این قدرت را نباید ازو سلب کرد و این حق مسلم اوست و رسانههایی هم که غرضورزی ندارند و میخواهند اطلاعات ژرفی را به مخاطبان خودشان منتقل کند باید این مهارت را در مخاطبانشان ایجاد کنند.
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