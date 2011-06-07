نتایج جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران/ فردا تعطیل نیست

محمد رضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتیجه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران که عصر روز گذشته ( دوشنبه) تشکیل شد گفت: در این کمیته موضوع هجوم ریزگردها به پایتخت در روز سه شنبه و چهارشنبه بررسی و در نهایت با نظر اعضا تصمیم گرفته شد به دلیل نرسیدن شرایط به وضعیت اضطرار، تهران در این دو روز تعطیل نشود.

وی افزود: در این جلسه همچنین طرح ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محدوده زوج و فرد مطرح شد که پلیس راهور اعلام کرد کنترل موتورسیکلتها مشکل است و نیاز به تجهیزات (دوربین) و نیروی بیشتر دارد لذا پیشنهادات پلیس با تصویب اعضای کمیته برای تامین اعتبارات لازم برای اجرای این طرح به شورای عالی ترافیک ارسال می شود.

مسئول مدیریت بحران استان تهران در ادامه از اختصاص یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای کنترل ریزگردها در کشورهای عربی خبر داد و افزود: کانون ریزگردها عراق است که امیدواریم با این اعتبار محیط زیست ایران بتواند مشکل ریزگردها را برطرف کند.