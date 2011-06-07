غلامحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نشست دوشنبه شب هیئت مدیره باشگاه سپاهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این جلسه، مانند نشست‌های گذشته معمولی بود و همه دوستان در آن صحبت‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد با رعایت قانون سقف قراردادها فرایند و مسیر تیم را ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: پیشنهاداتی از سوی بازیکنان مدنظرمان داشتیم و قرار شد از روز سه‌شنبه مذاکراتمان را با نفرات مدنظر باشگاه آغاز کنیم. پس از انتخاب سرمربی طی 3-4 روز آینده کارمان را به شکل جدی شروع خواهیم کرد، البته این نفرات بازیکنان ارزشمندی هستند که امکان کار با هر سرمربی را دارند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان با تاکید بر اینکه در جذب بازیکنان جدید سقف قراردادهایی که قانون فدراسیون و ابلاغیه از سوی وزارتخانه است را رعایت خواهیم کرد، اضافه کرد: ما قصد داریم نظر هواداران را در بستن تیمی قدرتمند جلب کنیم زیرا دیدگاه‌های هواداران واقعی تیم برای ما مهم است. قطعا تیمی می‌بندیم که بیشتر از گذشته نظرات آنها را جلب کند و تیمی باشد که از شخصیت باشگاه سپاهان و فوتبال اصفهان به خوبی دفاع کند.

وی با بیان اینکه "در این فصل نگاهی هم به جوانان خواهیم داشت اما این مسئله نباید اینگونه برداشت شود که تیم ضعیفی خواهیم بست"، افزود: هدف هیئت مدیره و مدیران باشگاه این است که تیمی در حد نام سپاهان که قهرمان ایران و یکی از تیم‌های مدعی در فوتبال آسیاست، بسته شود تا هم در مسابقات لیگ و جام حذفی سال آینده و هم در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهد.

حسینی در مورد آخرین وضعیت همکاری باشگاه سپاهان با امیر قلعه‌نویی اضافه کرد: طبق جمع بندی هیئت مدیره مقرر شد محمدرضا ساکت با ایشان دوباره مذاکره کند و نظر نهایی‌شان را به ما اعلام کند اما در این شرایط ما استارت خود را برای بستن تیم خوب در شان نام سپاهان و فوتبال اصفهان خواهیم زد و تاکید می‌کنم تا چند روز آینده خبرهای خوشی را به هواداران واقعی سپاهان خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه هواداران واقعی سپاهان شرایط را درک می‌کنند زیرا باید تیم بر یک پایه و اصولی بسته شود، در خصوص خبر استعفای محمدرضا ساکت از سمت مدیرعاملی این باشگاه خاطرنشان کرد: ایشان در نشست هیئت مدیره انصافا تاکید به رعایت موارد قانونی داشتند و این مسائل فوق‌العاده مدنظرشان است، ضمن اینکه در خصوص استعفا چیزی به ما اعلام نکرده و این بحث را به شدت تکذیب کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در پایان در مورد آخرین وضعیت واگذاری ورزشگاه 22 بهمن به باشگاه سپاهان گفت: هفته گذشته نشست خوبی با امیر نظام اکبری فرمانده ارشد ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، دکتر اسماعیلی، معاون سیاسی امنیتی استان اصفهان و با حضور ساکت داشتیم و قرار است طی امروز و فردا جلسه دوم با حضور مسئولان ارتش و محمدرضا ساکت برگزار شود و امیدوارم شرایط به نحوی پیش رود که طرفین با یکدیگر به توافق نهایی دست یافته و بتوانیم ورزشگاهی اختصاصی در حد نام سپاهان ایجاد کنیم.