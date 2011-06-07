برگزاری کارگاه آموزش نگارش ویژه برنامه تابستانه شبکه آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قمیشی ‌تهیه‌کننده و کارگردان این برنامه در این باره گفت: اختصاص دو برنامه در روزهای شنبه و دوشنبه به آموزش نگارش در قالب کارگاهی و به صورت زنده در دو بخش نگارش در مطبوعات و کتاب از هفته دوم خرداد ماه در این برنامه آغاز و تا پایان تابستان سال جاری ادامه پیدا می‌کند.

برنامه زنده "ساعت هفت و هفت دقیقه" از علاقمندان به ارسال آثار خود جهت طرح و نقد در این برنامه تلویزیونی مطابق با دروس تحصیلی در کارگاه می‌توانند جهت عضویت در باشگاه کتاب یارانه هفت تقاضای عضویت خود را به پست الکترونیکی irib.ir@ 707 ارسال کنند.

سیامک سرمدی سردبیر مجلات دوست کودکان و نویسنده ادبیات عرصه کودک و نوجوان در حال حاضر آموزش این کارگاه را بر عهده دارد.