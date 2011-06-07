  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۷

برگزاری کارگاه آموزش نگارش ویژه برنامه تابستانه شبکه آموزش

برنامه زنده تلویزیونی "ساعت هفت و هفت دقیقه" همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان از کارگاه‌های آموزش نگارش رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قمیشی ‌تهیه‌کننده و کارگردان این برنامه در این باره گفت: اختصاص دو برنامه در روزهای شنبه و دوشنبه به آموزش نگارش در قالب کارگاهی و به صورت زنده در دو بخش نگارش در مطبوعات و کتاب از هفته دوم خرداد ماه در این برنامه آغاز و تا پایان تابستان سال جاری ادامه پیدا می‌کند.

برنامه زنده "ساعت هفت و هفت دقیقه" از علاقمندان به ارسال آثار خود جهت طرح و نقد در این برنامه تلویزیونی مطابق با دروس تحصیلی در کارگاه می‌توانند جهت عضویت در باشگاه کتاب یارانه هفت تقاضای عضویت خود را به پست الکترونیکی irib.ir@  707 ارسال کنند.
 
سیامک سرمدی سردبیر مجلات دوست کودکان و نویسنده ادبیات عرصه کودک و نوجوان در حال حاضر آموزش این کارگاه را بر عهده دارد.
کد مطلب 1329289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها