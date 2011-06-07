آیت الله جمال الدین دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ثبت جهانی عهدنامه مالک اشتر اظهار داشت: این بنیاد طی چهار سال گذشته درگیر فرآیند ثبت جهانی عهد نامه مالک اشتر بوده است، در طول این فرآیند مقدماتی انجام شده است.

وی افزود: ثبت جهانی عهدنامه مالک اشتر مستلزم ثبت ملی آن است از این رو طی یک سال اخیر درگیر ثبت ملی بوده ایم که با مشکلات و موانعی چون بی توجهی برخی مسئولین این امر در کتابخانه ملی مواجه هستیم.

آیت الله دین پرور با اشاره به موانع ثبت ملی عهدنامه مالک اشتر اظهار داشت: ثبت ملی این عهدنامه نیازمند همکاری مسئولین کتابخانه ملی و تشکیل جلسه ای است که به علل نامعلومی به تعویق می افتد، از این رو ما تصمیم گرفتیم که این عهدنامه را از طریق لبنان به ثبت جهانی برسانیم.

رئیس بنیاد نهج البلاغه اضافه کرد: پس از نشستی که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب با همین عنوان برگزار کردیم یکی از مسئولین وزارت ارشاد به ما قول مساعدت داد و اکنون در انتظار هستیم این مساعدت به نتیجه برسد.

آیت الله جمال الدین دین پرور یادآور شد: پرونده ثبت جهانی عهدنامه مالک اشتر با موافقت یونسکو برای رو به رو شده است، یونسکو برای تکمیل این پرونده توضیحاتی مبسوط خواسته که این توضیحات به تفصیل تکمیل شده و آماده است. کل این مطالب درحال حاضر بعنوان یک رساله منتشر شده است.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر نیاز به یک سری قوانینی داریم که از نظر فکری و فرهنگی مؤثر باشند و هم از نظر اجتماعی و روابط فردی میان مسلمانان و غیر مسلمانان در حکومت اسلامی و علوی کارآمد باشد. این عهدنامه مسائلی چون مالیات، رفتار با شهروندان و کل مسائل تجاری را دربرگرفته است. مسائلی که در دنیای امروز نیز مصداق دارد. این عهدنامه نشان می دهد در دنیای امروز حکومت دینی و علوی بهترین برنامه و دستور حکومتی را برای انسان معاصر دارد.

نسخه خطی عهدنامه نیز در کتابخانه آیت الله مرعشی در قم است.