به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: شورای عالی اشتغال امسال برای هر کدام از دستگاه ها جهت تحقق اشتغال پایدار در کشور تکالیفی را تعیین کرده که با توجه به اینکه وزارت صنایع درسال گذشته توانست 240 هزار شغل جدید از 1.5 میلیون شغل را ایجاد کند ، بنابراین تحقق سهم 400 هزار نفری از این وزارتخانه انتظار می رود.

وی اظهارداشت : در صورتی که دولت منابع بانکی و تسهیلات بیشتری را برای اشتغالزایی به وزارت صنایع ومعادن اختصاص یابد این رقم دور از دسترس نیست چرا که یکی از راه های ایجاد شغل پایدار سرمایه گذاری در بخش تولیدات صنعتی و معدنی است.

غضنفری تصریح کرد: برای اشتغالزایی احتیاج به منابع جدید سرمایه گذاری است که می توان آن را از طریق تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و حتی نقدینگی در اختیارمردم تامین کرد. از نظر سرپرست صنایع و معادن این حوزه آمادگی جذب منابع اعتباری بیشتر تا سقف 50 هزار میلیارد تومان در سال 90 را دارد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن درعین حال گفت که منابع لازم برای ایجاد اشتغال متفاوت از منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها است که برای نوسازی وبهسازی و ارتقا بهره وری به کار می رود .

وی در ادامه با بیان اینکه خطوط اعتباری مختلفی برای کمک به صنعت در نظر گرفته شده ، اظهار داشت : در ایام پس ازاجرای قانون هدفمندی تخصیص خط اعتباری انرژی از ضرورتها بود که به موقع نیز پرداخت شد.



غضنفری افزود: به تدریج سهم تدابیری از این دست به سمت بخش دیگر که تکمیل و بهسازی و ارتقا بهره وری است تغییر می یابد و اگر در حوزه بهسازی و نوسازی منابع لازم در اختیار قرار نگیرد به این معنا است که مصرف انرژی واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی کاهش نیافته و تلاش موثری برای بهبود مصرف انرژی انجام نشده است.

وی تاکید کرد: باید بتدریج از سمت مصرف منابع برای تسهیلات مربوط به انرژی به سمت تسهیلات درجهت تکمیل ، بهسازی وارتقاء بهره وری بنگاه حرکت کرد.