به گزارش خبرنگار مهر، یادآوری خاطرات دوران کودکی و نوجوانی‌مان را این بار با مجموعه به یادماندنی "سرندیپیتی" آغاز می‌کنیم. این کارتون نیاز به معرفی ندارد، چرا که موجود صورتی رنگ و عجیب و غریب سرندیپتی در ذهن بچه‌های دیروز مانده است. او شخصیتی داشت که بچه‌ها را به خود جذب می‌کرد.

مجموعه "سرندیپیتی" با نام اصلی "داستان های سرندیپیتی: دوستان در جزیره پیور" به کارگردانی نوبو اونکی است و داستان درباره یک بچه به نام کنا و یک موجود اسطوره‌ای با نام سرندیپیتی بود که ناخواسته به جزیره‌ای ناشناخته وارد می‌شوند. آنها با نجات دادن حیوانات جزیره محبوب اهالی جزیره می‌شوند.

سونهیسا ایتو سال 1983 فیلمنامه "سرندیپیتی" را بر مبنای رمانی نوشته استن کاس رور سال 1974 در 26 اپیزود 24 دقیقه‌ای نوشت. این مجموعه که از محصولات استودیو زویو است، از اول ژوئیه سال 1983 تا 23 دسامبر همان سال پخش شد. در "سرندیپیتی" صداپیشگانی چون ماری اوکاموتو (سرندیپیتی)، میچکو نومارو (کنا)، یوجی میتسویا (پیلا پیلا)، یوری ناشیبا (شاهزاده لولا) و ... صحبت کردند.

مدیریت دوبلاژ این سریال را ژاله علو برعهده داشت و گویندگانی چون مریم شیرزاد، فریبا شاهین مقدم، زنده‌یاد احمد آقالو، زنده حسین باغی و ... در آن صبحت کردند.

ژاله علو، مدیر دوبلاژ کارتون "سرندیپیتی" اولین کسی است که برای یادآوری خاطرات این کارتون با او تماس می‌گیرم. گرچه او کسالت داشت، اما به گرمی و به اختصار پاسخگوی سئوالات ما شد.

ژاله علو: مدیر دوبلاژی کارتون "سرندیپیتی" به دلیل قصه متفاوت‌اش برایم خیلی لذتبخش بود

ژاله علو، مدیر دوبلاژ با اشاره به دوبله این کارتون در دهه 60 به خبرنگار مهر می‌گوید: به خاطر دارم در آن زمان وقتی کارتونی محبوب کودکان می‌شد نامه‌های زیادی از طرف بچه‌ها به تلویزیون فرستاده می‌شود. قبل از دوبله کارتون "سرندیپیتی" هم کارتون‌های مختلف از جمله "پینوکیو"، "گربه‌های اشرافی"، "سفیدبرفی و هفت کوتوله" و ... را دوبله کرده بودم.

وی ادامه می‌دهد: در مجموع باید بگویم دوبله کارتون برایم همیشه دوست‌داشتنی و لذتبخش بوده است. به یاد دارم نه تنها بچه‌ها، بلکه بزرگترها هم کارتون "سرندیپیتی" را دوست داشتند و برایشان جذابیت خاصی داشت. مدیر دوبلاژی "سرندیپیتی" به دلیل قصه‌ متفاوت‌اش برایم شیرین و لذتبخش بود. واقعاً کار متفاوت و فوق‌العاده‌ای بود.

این چهره ماندگار یادآور می‌شود: سرندیپیتی واقعاً موجود افسانه‌ای برای بچه‌های دیروز بود. این کارتون فقط سرگرم‌کننده نبود، بلکه نکات خوبی هم به بچه‌ها آموزش می‌داد. آنها یاد می‌گرفتند که بدون آنکه از کسی توقع داشته باشند همیشه به مردم کمک کنند.

علو با اشاره به گویندگان این کارتون می‌گوید: در این کارتون زنده‌یاد احمد آقالو و زنده‌یاد حسین باغی هم صحبت کرده بودند. آنها با انگیزه خاصی کارشان را انجام می‌دادند. البته در کنار آنها گویندگان دیگری همچون مریم شیرزاد، فریبا شاهین مقدم و ... هم برای جذاب شدن دوبله این کارتون زحمات زیادی کشیدند و نقش‌های سرندیپیتی، پیلا پیلا و ... را گفتند.

وی عنوان می‌کند: وقتی صداها را برای دوبله این کارتون سینک می‌زدم، تلاش کردم تا بهترین‌ صداها را برای این کارتون جذاب انتخاب کنم. مثلاً برای شخصیت سرندیپیتی یک صدای نرم و مهربان را می‌خواستیم و مریم شیرزاد به زیبایی این کار را انجام داد یا خانم شاهین مقدم خیلی با مزه صدای پیلا پیلا را در آورد.

این مدیر دوبلاژ اظهار می‌کند: در آن سال‌ها بار عاطفی کارتون‌ها زیاد بود، به همین دلیل محبوب خانواده‌ها می‌شدند و برای بچه‌ها هم آموزشی بود. مثلاً با کارتون پینوکیو یاد می‌گرفتند که نباید دروغ بگویند یا با کارتون سرندیپیتی مهربانی و محبت کردن به اطرافیان را یاد می‌گرفتند.

بعد از گفتگو با ژاله علو با مریم شیرزاد گوینده سرندیپتی تماس گرفتیم، اما او هر بار گفتگو را به زمانی دیگر موکول کرد و بعد از چند بار خلف وعده در تماس آخر با خبرنگار مهر بعد از پاسخ دادن به تلفن‌اش تاکید کرد اشتباه گرفته‌ایم!

فریبا شاهین‌مقدم: دوبله خوب منجر به محبوب شدن کارتون "سرندیپیتی" شد

فریبا شاهین‌مقدم گوینده نقش پیلا پیلا، پرنده‌ای که مرتب این طرف و آن طرف خبر می‌برد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: موجوداتی که در کارتون "سرندیپتی" بودند همه افسانه‌ای و واقعی نبودند به غیر از پیلا پیلا که موجود واقعی بود. آنچه این کارتون را محبوب کرده بود شخصیت‌های غیر متعارف بودند که در جزیره‌ای ناشناخته زندگی می‌کردند و هر کدام رنگ‌های زیبایی داشتند.

وی ادامه می‌دهد: در آن سال‌ها که این کارتون پخش می‌شد، دخترم کوچک بود و خیلی با علاقه این کارتون را دنبال می‌کرد. این کارتون بارها از تلویزیون بازپخش شد و شاهد هستم باز هم بچه‌ها با علاقه به تماشای این کارتون می‌نشیند.

این گوینده اشاره می‌کند: در این مجموعه همکاران با تجربه‌ام از جمله خانم شیرزاد، آقای آرین‌نژاد و ... صحبت کردند و دلیل محبوب شدن کارتون "سرندیپیتی" به دوبله خوب آن برمی‌گردد. علاوه بر آن قصه جذابی هم داشت و گویندگان هم با انرژی کار تاثیرگذاری انجام دادند.

شاهین‌مقدم یادآور می‌شود: در آن سال‌ها موضوع کارتون‌ها به دلیل داشتن بار عاطفی برای کودکان و بزرگسالان محبوب بود و کارتون‌ها در ذهن همه باقی می‌ماند. امیدوارم همیشه کارتون‌های خوب برای بچه‌ها پخش شود.

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گزارش: فاطمه عودباشی