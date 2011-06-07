به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز برای معرفی سرویس جدید شرکت اپل به نام iCloud مرخصی پزشکی خود را ترک کرده و در کنفرانس توسعه دهنگان شرکت اپل حضور پیدا کرد. این سرویس رایگان می تواند محتوی اطلاعاتی از قبیل ایمیل ها، برنامه ها، اسناد و فایلهای صوتی و تصویری را بر روی یک سرور آنلاین با یکدیگر منطبق سازد تا کاربر بتواند با استفاده از هر ابزاری به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

جابز در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان اپل در سان فرانسیسکو، iCloud را "دیدگاه بزرگ بعدی" اپل خواند. به گفته وی از گذشته مردم تمامی اطلاعات خود را با یک رایانه منطبق می کردند، اما اکنون این یک سنت منسوخ است. جابز گفت: امروزه هر ابزاری حاوی موسیقی، عکس و مدارک و اسناد نوشتاری است و منطبق ساختن تمامی این محتوی های متفاوت انسان را دیوانه می کند.

iCloud به کاربر این اطمینان را می دهد که یک فایل موسیقی و یا یک برنامه جانبی موجود بر روی یک گوشی تلفن همراه می تواند به صورت خودکار بر روی دیگر ابزارها نیز فعال باشد. این برنامه همچنین به کاربران امکان می دهد فایلهای نوشتاری و عکسهای خود را در میان چندین ابزار با یکدیگر هماهنگ و منطبق کنند.

بخش ذخیره موسیقی این برنامه توجه بیشتری را به خود جلب کرد زیرا این بخش از برنامه می تواند فایلهای موسیقی خریداری شده از iTunes را با دیگر ابزارهای اپل منطبق کند اما در صورت داشتن اشتراک یکساله اپل، این شرکت امکان استفاده از موسیقی هایی که از iTunes خریداری نشده اند را نیز به کاربر داده و در صورت وجود فرد می تواند آن را در آرشیو خود ذخیره کند.

جابز به این موضوع اشاره کرد که اپل پیش از این نیز سیستم ابرهای محاسباتی را مورد آزمایش قرار داده است. وی با اشاره به خدمات Mobile Me اپل که موفقیت چندانی نداشت گفت شاید این سرویس ذخیره اطلاعاتی موفقیتی در پی نداشت اما از آن تجربه اطلاعات زیادی فرا گرفتیم.

کنفرانس اپل معمولا یک سنت رایج و معمول دارد و آنهم معرفی آی-فن جدید اپل است اما جابز این مراسم را با گفتن این جمله که "می خواهم درباره روح محصولات اپل صحبت کنم" آغاز کرده و نشانه ای از رونمایی از آی-فن جدید مشاهده نشد.

در این مراسم جابز همچنین به سیستم عامل iSO 5 نیز پرداخت، سیستم عامل ویژه آی-فن، آی-پد و آی-پاد لمسی که در آن ترکیب و به هم پیوستگی شدیدی میان سیستم عامل و شبکه های اجتماعی از قبیل توئیتر، مرورگر سفری و فعال شدن سریع دوربین عکاسی مشاهده می شود. اپل همچنین جزئیاتی درباره سیستم عامل Lion ارائه کرد که ویژه رایانه های روی میزی و لپ تاپها ساخته شده است.

بر اساس گزارش رویترز، استیو جابز از اوایل سال جاری به دلیل بیماری به مرخصی پزشکی رفت اما در ماه مارچ برای معرفی آی-پد 2 بازگشت غیر منتظره ای از خود به نمایش گذاشت. روز گذشته نیز وی بار دیگر با وضعیتی لاغرتر و تکیده تر از بار پیش برای حضور در کنفرانس اپل بر روی صحنه ظاهر شد:

واکنش جابز در برابر خوشامد گویی گرم حاضران برای حضورش در کنفرانس اپل

جابز iCloud را ابزاری برای یکپارچه سازی تمامی ابزارهای اپل اعلام کرد

جابز این سیستم جدید را کاملا خودکار معرفی کرده و درباره آن گفت "iCloud خودش کار می کند"

جابز در برابر تصویری از تاسیسات جدید ذخیره اطلاعات در کارولینای شمالی که به گفته وی مملو از قطعات گرانقیمت است

جابز در برابر لیست هزینه های iTunes

بر خلاف شرایط جسمانی، جابز می خواهد دست کم در برخی از کنفرانسهای شرکت اپل حضور داشته باشد