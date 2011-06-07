اردوهای جهادی خانوادگی در محلات مشهد برگزار می شود

علی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری تلاش در جهت جذب مشارکت‌های مردمی در اداره شهر است، بنابراین اجرای طرح خدمات عام المنفعه به سایر شهروندان به نوعی اردوی جهادی برای شهروندان مشهدی محسوب می شود.

وی با بیان این مطلب که این طرح از ابتدای تابستان در مناطق 13 گانه شهرداری آغاز می‌شود، گفت: با اجرای این طرح شاهد حضور چشم‌گیر شهروندان در برنامه‌های عمومی و مشارکت آن‌ها در امور شهر و کاهش تخریب اموال عمومی خواهیم بود.

مدیر فرهنگسرای بهشت ادامه داد: با هماهنگی مناطق 13 گانه شهرداری و با حضور خانواده‌ها برنامه‌های مشارکتی مانند پاک‌سازی مدرسه محل، رنگ‌آمیزی کلاس‌های مدرسه، پاک‌سازی پارک محل، رنگ‌آمیزی جدول و تاسیسات عمومی، جمع‌آوری زباله‌های محل، غبارروبی مساجد، کاشت درخت و گل، غرس درختان و آبیاری فضای سبز، پاک‌سازی و تجهیز کتابخانه عمومی محل را اجرا خواهیم کرد به طوری که هر شهروند با مشارکت در این برنامه عضوی از خانواده شهرداری محسوب می شود.

وی گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح ایجاد تعلق خاطر شهروندان به شهر و ایجاد رفتارشهروندی در حراست و نگهداری از تاسیسات و اموال عمومی و احساس تکلیف نسبت به آن‌ها است.

مجد یادآور شد: ورزش صبحگاهی، اجرای برنامه با موضوع نیکوکاری و خدمت به دیگران ویژه کودکان، برگزاری کلاس‌های آموزشی اطفای حریق، درخت کاری، ایجاد فضای سبزو گل کاری و تقدیر از خادمین محله از دیگر برنامه‌های این طرح می‌باشد که در قالب اردوهای جهادی خانوادگی محلات برگزار می‌شود.