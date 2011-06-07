پرتابگر ایران همچنان بدون مربی/ احسان حدادی: یک سال به المپیک آرامش ندارم!

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه، نشستی با حضور آشتیانی؛ سرپرست فدراسیون دوومیدانی، افشارزاده؛ دبیر کل کمیته ملی المپیک، داداشی؛ مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی، علیجانی؛ عضو فنی کمیته ملی المپیک و نایب رئیس اسبق فدراسیون و نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا به همراه احسان حدادی در محل این کمیته برگزار شد. این نشست که جهت هماهنگی و بررسی برنامه‌های تمرینی احسان حدادی برگزار شده بود بدون نتیجه پایان یافت.

عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این جلسه برای بررسی وضعیت تمرین و مربی حدادی برگزار شده بود اما بدون نتیجه خاتمه یافت.

وی افزود: حدادی سرمایه ملی ماست و برای اینکه وی به چنین جایگاهی برسد هزینه‌های بسیاری صورت گرفته. ما برای اینکه این ورزشکار قهرمان آسیا شده و در زمره تاپ ترین ورزشکاران جهان قرار بگیرد سرمایه گذاری کرده‌ایم و حالا نباید حدادی را مفت از دست بدهیم. وی یکی از شانس‌های ما برای کسب مدال المپیک است و باید به خواسته‌هایش توجه کنیم.

احسان حدادی از ابتدای سال چندین بار از نبود مربی تخصصی گلایه کرد. تلاش فدراسیون دوومیدانی و خود این ورزشکار برای یافتن یک مربی ایده آل تا به امروز نتیجه نداده تا قهرمان و رکورد دار پرتاب دیسک آسیا همچنان بدون مربی تمرین کند.

حدادی در خصوص نشست امروز کمیته ملی المپیک به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه آشتیانی سرپرست فدراسیون تاکید کرد که به وی گفته‌اند که باید برای همه ورزشکاران برنامه داشته و هزینه کند و تنها کمی بیشتر برای قهرمانان هزینه خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای من اینکه چه کسی رئیس فدراسیون دوومیدانی باشد مهم نیست بلکه اهمیت دادن به ورزشکار مهم است. ظاهرا برای مسئولین بین یک دوومیدانی کار معمولی که حتی شانس کسب سهمیه المپیک را هم ندارد با ورزشکاری که شانس مدال المپیک دارد، فرقی ندارد!

قهرمان پرتاب دیسک آسیا ادامه داد: همه جای دنیا عرف است که به ورزشکاری که شانس کسب مدال و مقام دارد امکانات می‌دهند و آنها را درجه بندی می کنند اما ما الان فراموش می کنیم باید برای ورزشکار چه کنیم. اگر عنوان می کنند حدادی قرار بوده در المپیک 2008 مدال بگیرد اما نگرفته پس باید برای اینکه بتواند در المپیک بعدی به نتیجه برسد تلاش کرد نه اینکه دو ماه مانده به المپیک یادمان می‌افتد که به آن ورزشکار امکانات دهیم.

وی بیان کرد: یک سال به المپیک لندن مانده ومن در آرامش نیستم. در این مدت حمایتی ندیدم. هنوز بدون مربی تمرین می‌کنم و برای حضور در مسابقات از جیبم هزینه کرده‌ام. من هیچ وقت بحث مالی و هزینه ‌ها را به میان نیاورده ام الان هم حرفی برای آنها ندارم. تنها شرایط خوب تمرین می خواهم. مربی می خواهم تا بتوانم خوب تمرین کنم، خوب استراحت کنم و خودم را برای مسابقات جهانی و المپیک آماده کنم.

حدادی خاطرنشان کرد: قرار بود 20 روز پیش برای تمرین به ایتالیا و روسیه بروم اما این اتفاق نیفتاده است. مربی هم ندارم . تصمیمی هم در مورد مربی قبلی ام گرفته نشد تا وی به ایران بازگردد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که " آیا خود را برای مسابقات قهرمانی آسیای ژاپن آماده می‌کند؟"، گفت: من بیشتر از قهرمانی آسیا به مسابقات جهانی، کسب سهمیه المپیک و حضور در بازیهای المپیک لندن فکر می‌کنم.

حدادی از ابتدای سال جاری در دو مسابقه قطر(مرحله اول رقابتهای لیگ الماس) و هلند(جایزه بزرگ هنگلو) شرکت کرد و در هر دو مسابقه به عنوان چهارم رسید.