آق قلایی ها از وضعیت نامناسب شهری انتقاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت نامطلوب خیابان های شهر آق قلا باعث شده است که بسیاری از مردم از طریق ارسال عکس و مطلب از کم توجهی مسئولان شهری انقاد داشته باشند.

به باور این عده، وضعیت خیابان های شهر زشت و ناپسند است، چاله های فراوانی در سطح این شهر وجود دارد که سبب آزار و اذیت همشهریان می شود .

این شهروندان تاکید کردند: انتظار می رود شهرداری برای مناسب ساختن خیابان ها و معابر برای شهروندان اقدام جدی انجام دهد.

برخی از شهروندان نیز خواهان نامگذاری مناسب برای خیابانهای شهری آق قلا شدند.



یکی از شهروندان گفت: برای برخی خیانهای شهری اسامی تعیین نشده و برای برای کوچه و خیابانهای " کل آباد " نام مناسب انتخاب کنند.



به اعتقاد این شهروند، همچنین خیابان منتهی به سالن حجاب و مسیر اصلی برای ورود به پنجشنبه بازار حدود 20 سال به حال خود رها شده است.

وی اظهار داشت: در هنگام سفر ریاست جمهوری نسبت به جدول بندی این مسیر اقدام شد ولی به جای سودمندی برای اهالی باعث تجمع آبهای سطحی در خیابان شده است.



به اعتقاد شهروندان آق قلایی پیگیریها برای رفع مشکلات خیابانهای شهری تاکنون نتیجه بخش نبوده است و نیاز است مسئولان ارشد استانی در این بخش توجه ویژه ای داشته باشند.



شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری مرکز گلستان واقع شده است.