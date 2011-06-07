هادی خوانساری شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه شعر «قاچاق عطر تو» مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه و ضدجنگ من است که با مقدمه‌ای از کیومرث منشی‌زاده منتشر شده است. این کتاب، مجموعه‌ای از اشعار سپید است که 55 شعر را در بر می‌گیرد و قرار است در فستیوال جهانی شاعران حضور داشته باشد.

وی افزود: این فستیوال ماه می 2012 در کوبا برگزار می‌شود. ترجمه اسپانیایی کتاب با ترجمه سوسل گونزالس در این گردهمایی ادبی رونمایی خواهد شد.

این شاعر درباره آثار دیگرش گفت: کتاب دیگری با نام «هاوانا، بیروت، آبادان» داشتم که مجموعه غزلیاتم بود، ولی مجوز چاپ نگرفت. بنابراین مجبور شدم به انتشار مجموعه اشعار سپیدم رو بیاورم. کتاب دیگری که دارم، به تازگی برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد رفته است. نام این کتاب تالیفی، «ادبیات ضد جنگ» است و قرار است توسط انتشارات مهدیار جوان منتشر شود.

خوانساری ادامه داد: این کتاب در حجمی حدود 100 صفحه، چیستی جنگ، رویکرد فلسفی آن و مباحث خیر و شر در کاینات را بررسی می‌کند. «ادبیات ضد جنگ» به لحاظ تاریخی، جنگ و فعالیت‌های ضد جنگ را در جغرافیاهای مختلف نقد و تحلیل می‌کند. تفاوت جنگ و مبارزه و جنگ در ادبیات کهن ایران و جهان از دیگر مفاهیمی است که در این کتاب آمده است. شعر جنگ، شعر صلح و شعر جنگ هم در این کتاب معرفی شده و بررسی نقاط اشتراک یا نقاط اختلافشان در کتاب «ادبیات ضد جنگ» آمده است. به علاوه به دفاع مقدس و اشعاری که در آن زمان، تولید شد هم پرداخته شده است.

خوانساری به تازگی دیپلم افتخار صلح بین‌الملل را از سازمان بین‌المللی ایکاپ دریافت کرده است.