به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین صبح سه شنبه در بازدید اعضای این کمیسیون از این طرح افزود: این پروژه با ارتفاع 57 متر دارای چهار طبقه است که تا کنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری به طرح پارکینگ طبقاتی عدالت 17 اشاره کرد و گفت: بر اساس تعهدات شرکت مجری پروژه پارکینگ طبقاتی خیابان ولی عصر (عج) این طرح در شش ماه اول سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: در بازدید اعضای کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری از سه پروژ شاخص عمرانی شهرداری که در حال اجرا است، شرکت پیوندگران امید مجری پارکینگ طبقاتی خیابان ولی عصر متعهد شده است که این پروژه تا پایان شهریور افتتاح شود.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری از این طرح نقش مهمی در روان سازی ترافیک خیابان ولی عصر و هدایت ماشین های پارک شده حاشیه خیابان به این پارکینگ خواهد داشت، عنوان کرد: این پارکینگ با گنجایش 200 ماشین در سه طبقه و بودجه ای به مبلغ 12 میلیارد و 689 میلیون و 402 هزار و 146 ریال مراحل پایانی عملیات اجرایی خود را طی می کند.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری همچنین از بازدید اعضای این کمیسیون از پروژه فرهنگ سرا خبر داد و گفت: این پروژه از سال 1385 توسط شرکت پیوندگران امید در حال احداث است که با توجه به بودجه دولتی اختصاصی یافته در سفر ریاست جمهوری این طرح در بعضی دوره ها دچار تعلیق شده بود.

گرزین اظهار داشت: در حال حاضر بتن ریزی، سقف و ستون طبقه زیرزمین و هم کف در این پروژه انجام شده است.