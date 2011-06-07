رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا 10 برنامه آموزشی بهبود محیط زیست اجرا شده است که این امر در راستای بهبود وضعیت محیط زیست صورت گرفته است.

محمدجواد نیک رفتار ادامه داد: ارسال پیامک زیست محیطی به شهروندان و برگزاری جشنواره کودک ومحیط زیست از جمله این برنامه ها بوده و اجرای پانها نتایج مطلوبی به همراه دارد.

این مسئول عنوان کرد: پاکسازی حاشیه دریاچه سد طالقان نیز از دیگر برنامه های یادشده است که اجرای آن نتایج مطلوب زیست محیطی در منطقه به همراه دارد.

وی اظهار داشت: برگزاری نشستهای آموزشی کارشناسان با مردم و اجرای طرح هشدارهای زیست محیطی به مردم و مسئولان منطقه در مصلای نماز جمعه شهرستان ساوجبلاغ نیز در این هفته محیط زیست انجام می شود.

این مسئول اضافه کرد: افتتاح و بهره برداری از دو سیستم کنترل و کاهش آلودگی زیست محیطی شامل سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام جعفر صادق (ع) و سیستم یک شرکت آسفالت از دیگر برنامه ها است.

وی یادآور شد: برگزاری همایش مدیریت پسماند و کارگاه آموزشی ویژه مدیران شهری و روستایی و پاکسازی دره ولیان با مشارکت قرارگاه بسیج سازندگی سپاه ساوجبلاغ، جوامع محلی و هیئت کوهنوردی از دیگر برنامه است.