فرانسه خواستار اعمال فشار بر سوریه در شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، "آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه گفت: بشار اسد با سرکوب خونین معترضان، "مشروعیت" خود برای ادامه حکومت بر سوریه را از دست داده است.

وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه این سخنان را در حالى بیان کرد که تلویزیون دولتى سوریه تصاویرى از اجساد ۱۲۰ نفر نیروهاى امنیتى این کشور را نشان داد که در نبرد با نیروهاى ضد دولتى جان خود را از دست داده بودند.

آلن ژوپه که در مؤسسه بروکینگرز در واشنگتن سخن می گفت، افزود: فرانسه آماده است از 15 عضو شورای امنیت بخواهد در محکومیت رژیم بشار اسد به دلیل کشتار و شکنجه معترضانی که به طور مسالمت‌ آمیز تظاهرات می‌کنند، قطعنامه‌ صادر کنند.

ژوپه همچنین نسبت به وتو این قطعنامه از سوی روسیه هشدار داد و افزود: ما همه بر این باوریم که باید به پیش بریم و پیش نویس این قطعنامه را در شورای امنیت تدوین کنیم.

وی گفت: فکر می کنم که امکان جلب رای مثبت 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد و خواهیم دید که روس ها چه خواهند کرد. اگر آنها وتو کنند باید مسئولیت کار خود را بر عهده بگیرد اما اگر آنها ببینند که 11 عضو موافق آن هستند ممکن است تغییر عقده داده و این ریسکی است که ما آماده پذیرش آن هستیم.