به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیر همسطح سه راهی خرمشهر صبح سه شنبه با حضور علی نیکزاد در قم به بهره برداری رسید.



این تقاطع درمبدا ورودی قم از سمت جنوب کشور و اراک واقع شده است که به دلیل حجم بالای عبور و مرور و ترافیک سنگین به عنوان یک منطقه پرحادثه شناخته می‌شود.



ساخت این تقاطع غیر همسطح از سال ۱۳۸۵ آغاز شد.



هزینه ساخت این تقاطع ۷ میلیارد تومان بوده است و همچنین یک میلیارد تومان برای جابه جایی تأسیسات خدماتی که در این تقاطع مستقر بودند و همچنین یک میلیارد تومان نیز جهت زیباسازی آن اختصاص داده شده است.