قطع مکرر برق یاسوجی ها را کلافه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز سه شنبه تاکنون بیش از 10 مرتبه برق مناطق "زیرتل"، "امامت"، شهرک "امام حسین"، خیابان "ارتش" و دانشگاه یاسوج قطع شده است.

این مسئله موجب نگرانی شهروندان این مناطق از آسیب دیدن وسایل برقی خود در اثر قطعی مکرر برق شده است.

مدیرشرکت توزیع برق شهرستان بویراحمد علت قطع مکرر برق این مناطق را سقوط داربست فلزی بر روی یکی از شبکه های فشار قوی برق عنوان کرد.

ایرج انصاری به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به دلیل بی احتیاطی یکی از شهروندان که مشغول احداث ساختمانی در منطقه "امامت" شهر یاسوج بوده است، داربست فلزی بر روی شبکه برق فشار قوی سقوط می کند و منجر به قطع برق برخی از مناطق شهر می شود.

سقوط مصالح ساختمانی علت اغلب قطعی های برق

وی بیان کرد: متاسفانه علت اغلب قطعی های برق در این شهر سقوط مصالح ساختمانی برروی شبکه بوده است.

انصاری عنوان کرد: برخی از شهروندان در احداث ساختمان و یا سایر امور فنی، بدون هماهنگی با این شرکت اقداماتی را انجام می دهند که این مسئله خساراتی به شبکه های برق وارد می آورد.

وی اظهار داشت: لازم است مردم قبل از انجام هر کاری که مرتبط با برق باشد، به این شرکت اطلاع دهند تا این مشکلات ایجاد نشود.

انصاری همچنین انشعابات غیرمجاز برق را یکی دیگر از مشکلات در این شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: تعداد انشعابات غیرمجاز در شبکه های برق شهرستان حدود پنج هزار انشعاب است.

وی یادآور شد: 60 هزار مشترک برق در شهر یاسوج از خدمات برق استفاده می کنند.