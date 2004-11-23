پايان كنفرانس بين المللي عراق در شرم الشيخ بدون تعيين جدول زمان بندي خروج اشغالگران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نشست رسمي شرم الشيخ با شركت وزراي خارجه كشورهاي گروه هشت، كشورهاي همسايه عراق، مالزي به عنوان رئيس دوره اي سازمان كنفرانس اسلامي ، تونس، بحرين و الجزاير و هلند به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي، مصر به عنوان ميزبان، دبير كل سازمان ملل، دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي ، كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپايي و دبير كل اتحاديه عرب صبح امروز آغاز و ساعتي پيش پايان يافت.





در پايان اين نشست بيانيه پاياني كه از عمليات سياسي در عراق حمايت كرد،





در بيانيه پاياني به موقت بودن حضوراشغالگران درعراق اشاره شده است و تاكيد شده است و حضور و قيموميت آنها تا ابد نخواهد بود.



اين بيانيه خواستار برگزاري كنفرانس ملي عراق براي تضمين مشاركت گسترده تمامي آحاد مردم عراق شده است.



زيباري وزير امورخارجه عراق نيز فاش كرد كه احمد ابوالغيط به شركت كنندگان پيشنهاد بحرين را براي ميزباني نشست آشتي عراقي كه انگليس از آن حمايت مي كند، ارائه كرده است .



به گفته وي، دولت عراق هنوز با اين پيشنهاد موافقت نكرده است و آن را بررسي خواهد كرد اما معتقديم بهترين مكان براي نشست هاي آشتي ملي بغداد است تا همه طرف هاي مربوطه شركت كنند.

