نبود متخصص نجات رودخانه و سیل در آتش نشانی و هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش محرابی در نشست خبری افزود: متاسفانه در ایران راههای تخصصی نجات انسان از رودخانه آموزش داده نمی شود.

وی افزود: با سازمانهای هلال احمر و آتش نشانی صحبت کرده و گفتم که انجمن رفتینگ ایران دوره های امداد و نجات را به صورت تخصصی دنبال می کند و این آمادگی را دارد که این دوره ها را به صورت تخصصی به نیروهای شما آموزش دهد اما آنها پاسخ دادند مگر در ایران چقدر سیل می آید؟!

محرابی ادامه داد: این موضوع را با رئیس آموزش امداد و نجات بین المللی مطرح کردم که به من آمار تلفات انسانها در سیلهای ایران را داد.

وی گفت: این افراد ممکن است که آموزش سیلاب در بحرانها را دیده باشند اما دوره های تخصصی حرفه ای مثل کار با طناب، نجات با قایق و... را آموزش ندیده اند در حالی که مربیهای رفتینگ داخلی و خارجی این تخصص را دارند اما مسئولان از تخصص این افراد استفاده نمی کنند و با این مربیان برای آموزش نیروهای امداد سیلاب همکاری نمی کنند.

مدیرعامل انجمن رفتینگ ایران با عنوان این مطلب که در کشور هنوز آمار کشته های ناشی از بروز سیل را نداریم، افزود: در زمان بحران، نیروهای امدادگر در مرحله اول در معرض خطر قرار می گیرند و پس از آن افراد دیگر برای نجات آنها می شتابند درحالی که باید امدادگر کار با طناب و قایق را به صورت تخصصی آموزش دیده باشد.