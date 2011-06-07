به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در نشست کادر تشکیلاتی این تشکل دانش‌آموزی با عنوان "اخوت ایمانی، حرکت جهادی" اظهار کرد: هر چه روبه جلو گام برمی‌داریم شرایط پیچیده‌تر می‌شود، لذا همه اقدامات و فعالیتهای تربیتی باید با توجه به مقتضیات زمان تغییر کنند تا بتوانند به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه سازمانها و نهادهای فرهنگی و تربیتی باید برای پیشبرد اهداف خود برنامه‌هایی مطابق با نیاز روز و شرایط جامعه ارائه و اجرا کند، افزود: باید این نهادها به درستی وظایف، اقدامات و فعالیتهای خود را تشریح و تبیین کنند و در راستای تعالی فرهنگ گامهای بلندی بردارند.

حاج علی اکبری با بیان اینکه اگر می‌خواهیم دانش‌آموزان خوب تربیت شوند و افراد مفیدی در آینده باشند باید متفکر، خلاق، نقاد و دارای بینش علمی باشند، گفت: در برنامه‌های مدارس باید روشهایی گنجانده شود که از طریق آنها دانش‌آموزان قابلیتهای چگونه آموختن را بیاموزند و در زندگی روزمره‌ خود به کار برند.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان در ادامه با اشاره به اینکه حوزه تعلیم و تربیت از حوزه‌های مهم فعالیتی در کشور ما محسوب می‌شود، ادامه داد: نقش تشکلهای دانش‌آموزی در تعلیم و تربیت بالاتر از نهادهای رسمی است، زیرا نقش موثری را در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ایفاء می‌کنند.

وی با بیان اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان تشکلی برخاسته از متن دانش‌آموزان مسلمان و انقلابی ایران است، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی، ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، تعمیق مبانی اعتقادی دانش‌آموزان، حفظ دستاوردهای معنوی دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله برنامه‌های راهبردی این تشکل دانش‌آموزی است.