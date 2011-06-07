علیرضا محمودی ایرانمهر نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی است که نگارش مجموعه داستان «جنگل ابر» را به پایان برده‌ام و تا حدود 2 هفته دیگر این کتاب را به نشر چشمه تحویل خواهم داد. «جنگل ابر» جدیدترین مجموعه داستانم است که داستان‌هایش، بسیار متنوع هستند و موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرند.

وی افزود: تعدادی از داستان‌های این مجموعه به تحلیل روابط انسانی می‌پردازند. یکی از مواردی که همیشه در ذهنم بوده بررسی پیچیدگی روابط انسان‌ها در داستان‌هایم بوده است. نکته دیگری که همیشه ذهنم را هنگام داستان نوشتن مشغول می‌کند، این است که انسان‌ها بیش از هر چه، به همدیگر احتیاج دارند، اما بیش‌ترین درگیری‌ها را باهم دارند که موجب بروز فجایع و اتفاقات ناگوار می‌شود. پس از انجام ویرایش نهایی که تا 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد، کتاب را به نشر چشمه تحویل می‌دهم.

محمودی ایرانهمردرباره دیگر آثارش گفت: در حال حاضر مشغول نگارش فیملنامه دو سریال تلویزیونی هستم. اولین فیلمنامه مربوط به یک سریال 90 قسمتی است که اصغر توسلی تهیه‌کنندگی و کارگردانی آن را به عهده خواهد داشت. این سریال یک کار اجتماعی است و درباره اتفاقات و مسائلی است که در شهر تهران رخ می‌دهد. اگر مراحل کار به همین صورت پیش برود، فیلمبرداری این سریال، اواسط تابستان آغاز می‌شود.

این نویسنده در ادامه گفت: سریال دوم هم درباره جنگ‌های ایران و روس است که موضوع آن را بسیار دوست دارم و برایم جذاب است. در حال حاضر مشغول تحقیق در این باره هستم و هنوز نگارش فیلمنامه را آغاز نکردم. این کار قصه متفاوتی دارد و با نگاهی به موضوع جنگ، حوادث آن مقطع تاریخی را بررسی می‌کند.

از این نویسنده به تازگی کتاب «کشف لحظه» شامل داستان‌های کوتاه 100 نویسنده‌ای است که در مسابقه داستانک‌نویسی کشف لحظه در سال 1387 شرکت کرده‌اند، منتشر شده است. گردآوری و تدوین داستان‌ها بر عهده محمودی ایرانمهر بوده است. به گفته این نویسنده، اولین نسخه‌های این کتاب در نمایشگاه کتاب امسال تهران عرضه شد و پخش آن با تازگی در کتابفروشی‌های تهران آغاز شده است.