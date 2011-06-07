دو هزار واحد آلاینده در قم فعال است

علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از وجود دو هزار واحد آلاینده در قم خبر داد و اظهار داشت: 25 درصد از این تعداد معادل 500 واحد در شهرک های صنعتی و مابقی در سطح استان مستقر هستند.



وی با اشاره به راه اندازی گشت سیار به منظور شناسایی و برخورد با واحدهای آلاینده استان، افزود: در سال گذشته برای 80 واحد آلاینده اختطاریه زیست محیطی صادر شد که از این تعداد 14 مورد پلمپ شده است.



نجیمی همچنین تعداد کل استعلام‌ها در سال گذشته را 550 مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد با استقرار و بهره برداری 305 واحد صنعتی، 48 واحد خدماتی و 31 واحد معدنی موافقیت شده است.



وی افزود: همچنین از تعداد کل استعلام‌های انجام شده با استقرار و بهره برداری 147 واحد در بخش صنعت، 16 واحد در بخش خدماتی و 2 مورد در بخش معدن مخالفت شده است.



17 صنف آلاینده در قم شناسایی شده است



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در بخش دیگری از سخنان خود از انجام هماهنگی‌های لازم برای انتقال صنوف و صنایع آلاینده از محدوده شهر قم خبر داد و بیان داشت: در محدوده شهر قم 17 صنف آلاینده مورد شناسایی قرار گرفته است که اولویت در این بخش انتقال کوره‌های گچ، آهک و آجرپزی است.



وی اضافه کرد: بسیاری از واحدهای این صنف در منطقه نوقطار قم مستقر هستند که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه و گران شدن نفت کوره بسیاری از این واحدها با مشکل جدی تامین هزینه سوخت رو به رو شدند که بحث درخواست استفاده از انرژی گاز را مطرح کردند اما با گازرسانی به این واحدها در محدوده شهر مخالف شد.



واحدهای سنگ‌کوبی در جاده اراک تهدیدی برای بیمارستان امام رضا(ع)



نجیمی همچنین به واحدهای آلاینده سنگ کوبی به خصوص در محدوده جاده اراک اشاره و تصریح کرد: بحث گرد و غبار این واحدهای آلاینده به خصوص با راه اندازی بیمارستان امام رضا(ع) در جاده اراک بسیار جدی تر خواهد شد.



وی ادامه داد: در این خصوص با اتحادیه این صنف هماهنگی‌هایی به عمل آمده است تا مکان جایگزینی برای استقرار این واحدهای سنگ کوبی در نظر گرفته شود و برای این کار منطقه ای در جاده کوه کمر در کنار معدن آهک یکی از گزینه‌های پیشنهادی بوده است که در حال مطالعه است و در صورت تصویب نهایی واحدهای سنگ‌کوبی محدوده شهر قم به این سایت منتقل می‌شوند.