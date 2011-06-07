به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم همزمان با سومین سال ارتحال آن مرحوم با حضور طلاب و فضلای حوزه و مراجع معظم تقلید و نمایندگان بیوت مراجع پنجشنبه 19 خردادماه در مسجد رفعت قم برگزار خواهد شد.
گفتنی است آیت الله اشتهاردی یکی از برجسته ترین استادان اخلاق حوزههای علمیه بود که سه سال قبل در میان فریضه مغرب و عشاء در مدرسه فیضیه دعوت حضرت حق را لبیک گفت.
آیتالله علی پناه اشتهاردی در سال 1300 هجری شمسی مطابق با هفتم محرم سال 1340 هجرى - قمرى در شهر اشتهارد از توابع تهران دیده به جهان گشود. وی از ده سالگى دروس حوزوی را آغاز کرد و در 17 سالگى به قم هجرت کرد و از محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه همچون آیات عظام مرعشىنجفى، مرتضى حائرى، گلپایگانى، سید احمد خوانسارى و امامخمینى(ره) بهره برد.
آن مرحوم سپس درس خارج فقه و اصول را نزد آیات عظـام بروجردی، اراکی، گلپایگانى، حجت کوهکمرهاى، سیدمحمدتقى خوانسارى، سیدصدرالدین صدر (پدر امام موسی صدر) و امامخمینى(ره) فرا گرفت.
ساده زیستی شگفت انگیز
زهد و سادهزیستی ایشان بسیار شگفتانگیز بود و به لحاظ توان علمی از سوی امام(ره) لقب " فقه سیار " به او داده شد.
اشتهاردی با وجود این شایستگی علمی، هیچگاه به کرسی درس خارج فقه تکیه نزد و همچنان به تدریس دروس سطح اشتغال داشت و گفته میشود بیش از 20 دوره کتاب لمعه را تدریس کرده است.
مهمترین اثر مکتوب وی یک دوره کتاب فقهی در شرح عروه الوثقی به نام "مدارکالعروه" است که در 30 جلد تدوین شده، همچنین درس اخلاق ایشان نیز میان طلاب مشهور بود.
برخی از آثار آیت الله اشتهاردی
التعالیمالاخلاقیه، القرآن و العقل، ایضاح الفوائد، رد کتاب شهید جاوید، حکومت انبیاء و ائمه(ع)، واجبات مجلس فقها و واجبات مجلس شورى اسلامى از جمله آثار این استاد اخلاق به شمار میرود.
آیتالله اشتهاردی سرانجام پس از عمری مجاهدت علمی و تهذیب نفس، هیجدهم تیر سال 1387 در سن 91 سالگی بین نماز مغرب و عشاء در مدرسه علمیه فیضیه دچار ایست قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان کامکار قم به ملکوت اعلی پیوست.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت سومین سال ارتحال آیت الله اشتهاردی استاد اخلاق حوزه علمیه در مسجد رفعت قم برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم همزمان با سومین سال ارتحال آن مرحوم با حضور طلاب و فضلای حوزه و مراجع معظم تقلید و نمایندگان بیوت مراجع پنجشنبه 19 خردادماه در مسجد رفعت قم برگزار خواهد شد.
نظر شما