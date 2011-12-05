من بهترین بازیکن جهان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و ژاوی به عنوان سه بازیکنی هستند که در فهرست نهایی برترین بازیکن سال 2011 جهان قرار دارند و این در حالی است که ابراهیموویچ حتی در فهرست 23 نفره هم حضور نداشت.

مهاجم سوئدی میلان گفت: من در ذهن خود بهترین بازیکن جهان هستم. برای اینکه خودم را به عنوان بازیکن شماره یک جهان معرفی کنم واقعا نیازی به توپ طلا ندارم.

مسی چنانچه این جایزه را ببرد برای سومین سال متوالی خواهد بود که به این افتخار دست پیدا می کند. زلاتان در این خصوص به "تله فوت" گفت: مسی خیلی خوب است و من امیدوارم که این بازیکن بتواند روند موفقیت آمیز خود را ادامه دهد. او در عین جوانی تقریبا هرآنچه خواسته را برده است.

برنده توپ طلای سال جهان در ماه ژانویه سال 2012 معرفی خواهد شد.