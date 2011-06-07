زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زارعی با بیان این مطلب افزود: به منظور تسهیل و کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان، در سال جاری 80 درصد معاینات پزشکی مشمولین تهران بزرگ به صورت متمرکز در بیمارستان امام سجاد(ع) انجام می شود.

وی گفت: به منظور کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی برگ معرفی به بیمارستان ظرف مدت 3 روز از طریق پست پیشتاز به نشانی مشمول ارسال شده و جوابیه بیمارستان نیز توسط رابطین وظیفه عمومی به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ ارسال خواهد شد. همچنین طرح مجدد وضعیت مشمول در شورای پزشکی بعد از اعلام جوابیه بیمارستان حداکثر ظرف مدت سه روز انجام می‌پذیرد و در صورت مثبت بودن رای شورای پزشکی پرونده‌ همان روز معرفی به صدور کارت خواهد شد.

رئیس مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ افزود: در طرح جدید، زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی حداکثر ظرف 15روز انجام می شود.

