به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، عبدالله گل گفت: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یک مسئله استراتژیک و راهبردی است و در عین حال به پروژه همگرایی اروپایی کمک خواهد کرد.

وی که روز دوشنبه برای دانشجویان کالج اروپا در "ناتالین" لهستان سخنرانی می کرد، گفت: اتحادیه اروپا در کنار ترکیه از نفوذ بیشتری در بالکان، مدیترانه، دریای سیاه، خاورمیانه، و قفقاز برخوردار خواهد شد و این عضویت همچنین به اروپا کمک خواهد کرد تا نقش خود را به نحوی شایسته آن هم در زمانی که قدرتهای جدید در حال ظهور هستند، ایفا کند.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه افزود: ترکیه به اروپا کمک خواهد کرد تا به سازمانی "درون نگر" تغییر جهت ندهد و با نفوذ جهانی و استراتژیک خود مانع از تهدید مرزی اعضای خود شود.

وی همچنین ترکیه را یک شریک و همپیمان برای اروپا توصیف کرد و گفت: بودن ترکیه در درون این بلوک سیاسی سبب خواهد شد تا اروپا در برخورد با چالش ها و تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی موفق تر عمل کند.