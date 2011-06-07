به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد روز سه شنبه در شصت و هفتمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی در سخنانی با اشاره به شاخص های مدیریت در نظام اسلامی افزود: امام خمینی (ره) توانست یکی از بلندترین اهداف انبیا که استقرار یک نظام سیاسی دینی بود را تحقق بخشد.

وی افزود: یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی دینی از آموزه هایی است که تفسیر درست را امام از آن بیان کرد و برای اسقرار آن تلاش کرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد، اقواء و اعلم را دو ویژگی مهم رهبری نظام اسلامی برشمرد و گفت: مهم توانمندی در این دو شاخص است اصل رهبری با محوریت ولی فقیه ترجمه سخن امام علی (ع) در اقواء و اعلم است چرا که باید قوی ترین و عالم ترین در حوزه مسئولیتها، مسئولیت را عهده دار شدند.

وی یادآور شد: تبادل نظر، مشاوره علمی و رسیدن به تصمیمی که بالاترین پشتوانه را دارد قطعاً راه را در اجرای مسئولیت و تدوین نقشه راه هموار می کند.