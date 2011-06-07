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۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

ابوترابی تاکید کرد:

تاکید امام (ره) بر مدیریت در نظام اسلامی از سوی بهترین‌ها

تاکید امام (ره) بر مدیریت در نظام اسلامی از سوی بهترین‌ها

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به شاخص های مهم در مدیریت و رهبری، نهادها و دستگاهها گفت: سخن امام (ره) همواره این بود که در نظام اسلامی مدیریت ها در همه سطوح باید بدست بهترین ها انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد روز سه شنبه در شصت و هفتمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی در سخنانی با اشاره به شاخص های مدیریت در نظام اسلامی افزود: امام خمینی (ره) توانست یکی از بلندترین اهداف انبیا که استقرار یک نظام سیاسی دینی بود را تحقق بخشد.

وی افزود: یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی دینی از آموزه هایی است که تفسیر درست را امام از آن بیان کرد و برای اسقرار آن تلاش کرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد، اقواء و اعلم را دو ویژگی مهم رهبری نظام اسلامی برشمرد و گفت: مهم توانمندی در این دو شاخص است اصل رهبری با محوریت ولی فقیه ترجمه سخن امام علی (ع) در اقواء و اعلم است چرا که باید قوی ترین و عالم ترین در حوزه مسئولیتها، مسئولیت را عهده دار شدند.

وی یادآور شد: تبادل نظر، مشاوره علمی و رسیدن به تصمیمی که بالاترین پشتوانه را دارد قطعاً راه را در اجرای مسئولیت و تدوین نقشه راه هموار می کند.

کد مطلب 1329534

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