۵۰ درصد چای تولیدی امسال فروخته شد

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت برگ سبز چای از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و به روزهای کاهشی خود در چین اول نزدیک می شود.

وی اظهار داشت: بازگشایی به موقع تمامی کارخانه های چای خشک کنی، نظارت کارشناسان سازمان چای پیش از فصل تولید و برگزاری کلاسهای آموزشی منجر شد که چایهای تولیدی امسال از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.

رئیس سازمان چای کشور گفت: برگزاری دوره های آموزشی به چایکاران کمک کرد که باغهای رها شده را هرس کنند و به موقع عملیات شخم انجام شود.

بارندگی مطلوب منجر به تولید چای کیفی شد

وی همچنین مطلوب بودن وضعیت آب و هوایی را از دیگر دلایلی برشمرد که موجب شده امسال کیفی ترین چای خشک در استان تولید شود.

محررتصریح کرد: شرایط آب و هوایی گیلان به گونه ای است که شبها شاهد بارش باران و صبحها آفتاب و حالت سایه بر باغهای چای حاکم بود که بدین ترتیب باعث شد کشاورزان به راحتی کار برداشت را انجام دهند.

وی یادآور شد: امسال نخستین سالی بود که کشاورزان شبها برای تحویل چای بیدار نماندند و پس از برداشت برگ سبز چای به موقع کارخانه ها برگ سبز را تحویل گرفته و آنها را در انتظار صف های طولانی و شب بیداری نگذاشتند.

رئیس سازمان چای کشورتاکید کرد: از سال گذشته که دولت اعلام کرد فروش چای خشک باید از سوی بخش خصوصی انجام شود، بدین ترتیب امسال چندین شرکت متولی خرید چای خشک شدند و به گونه سازمان یافته ای چای های خشک تولیدی را به فروش رساندند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد چای خشک های تولید شده در سال جاری به صورت فله ای، بسته بندی و کیسه ای به فروش رفته است.

تمامی کارخانه داران چای صاحب کارت سوخت شدند

محرر از توزیع کارت سوخت در بین کارخانه داران چای خبر داد و گفت: به تمامی کارخانه های چای کشور کارت سوخت داده شده است، مگر کارخانه های که مدارک شان تکمیل نشده باشد که به محض تکمیل مدارک صاحب کارت سوخت خواهند شد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۴۳ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده که پیش بینی می شود حدود ۹ هزار تن چای خشک تولید شود.