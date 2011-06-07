نشست بین المللی بررسی مناقشه فلسطین و اسراییل با حضور سه چهره

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست یک روزه که با محوریت ابعاد مذهبی مناقشه در سرزمین های اشغالی برگزار شد، دو تن از کارشناسان و سفیر سابق فلطسین در مالزی تاثیر مذهب در این مناقشه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

استاد روابط بین الملل و سیاست جهانی دانشگاه دهلی به عنوان نخستین سخنران این نشست ضمن تشریح گرایشهای مختلف صهیونیسم گفت: تمام حالتهای صهیونیسم اگر چه در ابتدا ماهیتی ضد فلسطینی داشته اما امروز ماهیتی ضد اسلامی پیدا کرده است.

"آچین وانیک" از مطرح کردن واژه مسلمان تروریست در رسانه های گروهی به شدت انتقاد کرد و گفت: استفاده از نام اسلام همراه با تروریسم با هدف القای ارتباط اسلام با رفتارهای خشونت طلبانه صورت می گیرد.

وی افزود: درحالی که رفتارهای تروریستی از گروههای تندوری مسیحی و یهودی نیز دیده می شود اما هیچگاه ازآنها با عنوان تروریست در رسانه ها و اخبار یاد نمی شود.

وی داشتن هویت ملی را یکی از منابع کسب اقتدار و قدرت در جهان عنوان کرد و گفت: یهودیانی که زندگی مرفهی در اروپا و یا آمریکا داشته اند تنها با هدف کسب هویت ملی زندگی در سرزمین های اشغالی را انتخاب کرده اند.

همچنین کشیش ارشد کلیسای انگلستان نیز که سه کتاب در خصوص تاثیر مسیحیت در مساله فلسطین تالیف کرده ، در سخنانی برخورد بین فلسطینیان و صهیونیستها را طولانی ترین و خطرناک ترین مناقشه در تاریخ بشریت توصیف کرد.

"استفان سایزر" با تشریح نظریه انسانهای برگزیده در مبانی فکری صهیونیسم بازگشت به فلسطین به عنوان سرزمین موعود را زمینه ساز برخوردهای خشونت آمیز دانست و گفت: متاسفانه بسیاری از سیاستمداران آمریکایی با تکیه بر باورهای مذهبی از حرکتهای خشونت طلبانه صهیونیستها دفاع می کنند.



وی تنها راه حل و فصل مناقشه در سرزمین های اشغالی را توسل به راههای مسالمت آمیز دانست و تاکید کرد: بایکوت رژیم اشغالگر قدس، مبارزه با نژادپرستی و گفت و گوی بین مذاهب از جمله اقدامهای عملی در ایجاد صلح در سرزمین های اشغالی است.

سفیر سابق فلسطین نیز در این نشست طی سخنانی روند اشغال فلسطین در مراحل مختلف تاریخی را تشریح کرد و گفت: در کنار تاثیرگذاری مذهب بر ایجاد تنش در سرزمینهای اشغالی، این مناقشه بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است.

"احمد الفرا" با ارایه توضیحی در خصوص سازمانهای اسراییلی که ماهیتی نظامی و تروریستی دارند، گفت: دولت اسراییل از این سازمانها به طرق مختلف مالی و نظامی حمایت می کند.

وی با بیان اینکه اسراییل در روند مذاکرات صلح جدی نیست، افزود: کشورهای عربی باید سیاستهای حمایتی خود را در قبال مساله فلسطین تغییر بدهند.